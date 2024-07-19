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Telegraph сообщает о массовых беспорядках в Британском Лидсе
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Telegraph сообщает о массовых беспорядках в Британском Лидсе

В английском городе Лидс разразились масштабные беспорядки, о чем сообщает издание Telegraph.

Ситуация обострилась после того, как социальные службы изъяли четверых детей из семьи, проживающей в проблемном районе Хэрхиллс.

Инцидент спровоцировал агрессивную реакцию местных жителей. Сотни людей вступили в конфронтацию с правоохранительными органами, атакуя полицейские автомобили камнями и кирпичами. В ходе беспорядков был подожжен двухэтажный автобус, а также опрокинута полицейская машина.

Полиция графства Уэст-Йоркшир отреагировала на ситуацию, направив на место происшествия значительные силы. Согласно официальному заявлению правоохранительных органов, несмотря на масштаб беспорядков, пострадавших в результате инцидента нет.

Министр внутренних дел Великобритании Иветт Купер выразила свое потрясение происходящим в Лидсе. Она осудила нападения на полицейский транспорт и общественный транспорт, подчеркнув, что подобным беспорядкам нет места в британском обществе. Свое заявление министр опубликовала в соцсетях.

Фото: 500px. com/the Archive Team (Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported license)

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