В английском городе Лидс разразились масштабные беспорядки, о чем сообщает издание Telegraph.
Ситуация обострилась после того, как социальные службы изъяли четверых детей из семьи, проживающей в проблемном районе Хэрхиллс.
Инцидент спровоцировал агрессивную реакцию местных жителей. Сотни людей вступили в конфронтацию с правоохранительными органами, атакуя полицейские автомобили камнями и кирпичами. В ходе беспорядков был подожжен двухэтажный автобус, а также опрокинута полицейская машина.
Полиция графства Уэст-Йоркшир отреагировала на ситуацию, направив на место происшествия значительные силы. Согласно официальному заявлению правоохранительных органов, несмотря на масштаб беспорядков, пострадавших в результате инцидента нет.
Министр внутренних дел Великобритании Иветт Купер выразила свое потрясение происходящим в Лидсе. Она осудила нападения на полицейский транспорт и общественный транспорт, подчеркнув, что подобным беспорядкам нет места в британском обществе. Свое заявление министр опубликовала в соцсетях.
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