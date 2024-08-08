Каталонский лидер Пучдемон остался на свободе после неудачной попытки ареста

Карлес Пучдемон, экс-президент Каталонии, ускользнул от испанских правоохранительных органов и продолжает находиться на свободе, сообщил Льюис Льяк, глава Каталонской национальной ассамблеи (ANK), через соцсети, на каталанском языке.

В четверг каталонская полиция инициировала операцию по задержанию Пучдемона, который после почти семи лет изгнания вернулся в Испанию и выступил перед своими сторонниками в Барселоне, несмотря на существующий ордер на его арест.

Лидер ANK передал, что Пучдемон находится в добром здравии, в безопасности и, что самое главное, на свободе, как было написано в его сообщении.

Полицейские силы, не сумев найти Пучдемона, арестовали двух своих коллег по подозрению в содействии бегству политика. В связи с этим в Каталонии планируется начать следственные действия против тех, кто мог способствовать его уклонению от правосудия.

Фото: www. flickr.com/Bert from Netherlands (Creative Commons Attribution 2.0 Generic license)