Синдзиро Коидзуми лидирует в гонке за пост главы ЛДП и премьера Японии

Согласно опросу, проведенному газетой Nikkei и телеканалом TV Tokyo, почти четверть японцев (23%) считает, что бывший министр окружающей среды Синдзиро Коидзуми, сын экс-премьера Дзюнъитиро Коидзуми, является наилучшим кандидатом на пост будущего председателя правящей Либерально-демократической партии (ЛДП) и премьер-министра Японии.

Коидзуми лидирует в опросе с рейтингом поддержки 23%. На втором месте находится бывший министр обороны Сигэру Исиба, которого поддерживают 18% респондентов. Далее следует министр экономической безопасности Санаэ Такаити с 11% голосов. Министр по вопросам цифровизации Таро Коно получил 7% поддержки, а министр иностранных дел Ёко Камикава — 6%.

Исследование проводилось 22 августа методом случайной выборки по стационарным и мобильным телефонам, в нем приняли участие около 600 человек.

Выборы нового председателя ЛДП, который станет следующим премьер-министром Японии, запланированы на 27 сентября. Действующий премьер Фумио Кисида подтвердил, что не будет участвовать в предстоящих выборах и покинет пост главы правительства.

Решение Кисиды не баллотироваться связано с падением рейтингов его правительства до рекордно низкого уровня из-за серии скандалов, в частности, нарушений в финансовой отчетности при сборе политических пожертвований для ЛДП.

Кисида стал лидером ЛДП в сентябре 2021 года после отставки Ёсихидэ Суги. До этого он почти пять лет возглавлял министерство иностранных дел в правительстве Синдзо Абэ и на короткое время исполнял обязанности министра обороны. Он также занимал несколько других важных должностей, включая руководство ключевым политическим советом ЛДП.

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