Синдзиро Коидзуми лидирует в гонке за пост главы ЛДП и премьера Японии

Согласно опросу, проведенному газетой Nikkei и телеканалом TV Tokyo, почти четверть японцев (23%) считает, что бывший министр окружающей среды Синдзиро Коидзуми, сын экс-премьера Дзюнъитиро Коидзуми, является наилучшим кандидатом на пост будущего председателя правящей Либерально-демократической партии (ЛДП) и премьер-министра Японии.
Коидзуми лидирует в опросе с рейтингом поддержки 23%. На втором месте находится бывший министр обороны Сигэру Исиба, которого поддерживают 18% респондентов. Далее следует министр экономической безопасности Санаэ Такаити с 11% голосов. Министр по вопросам цифровизации Таро Коно получил 7% поддержки, а министр иностранных дел Ёко Камикава — 6%.
Исследование проводилось 22 августа методом случайной выборки по стационарным и мобильным телефонам, в нем приняли участие около 600 человек.
Выборы нового председателя ЛДП, который станет следующим премьер-министром Японии, запланированы на 27 сентября. Действующий премьер Фумио Кисида подтвердил, что не будет участвовать в предстоящих выборах и покинет пост главы правительства.
Решение Кисиды не баллотироваться связано с падением рейтингов его правительства до рекордно низкого уровня из-за серии скандалов, в частности, нарушений в финансовой отчетности при сборе политических пожертвований для ЛДП.
Кисида стал лидером ЛДП в сентябре 2021 года после отставки Ёсихидэ Суги. До этого он почти пять лет возглавлял министерство иностранных дел в правительстве Синдзо Абэ и на короткое время исполнял обязанности министра обороны. Он также занимал несколько других важных должностей, включая руководство ключевым политическим советом ЛДП.
Фото: commons. wikimedia. org/Rs1421 (Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported license)
Степашин заявил, что уговорил Ельцина не хоронить ленина в 90-ые
Бывший министр внутренних дел России Сергей Степашин, занимавший этот пост в 1998-1999 годах, поделился с ТАСС историей о том, как ему удалось отговорить тогдашнего президента Бориса Ельцина от идеи захоронить тело Владимира Ленина.
Ганчев заявил о необходимости освободить около 40% Харьковской области для референдума
Для проведения референдума о самоопределении в Харьковской области необходимо освободить как минимум 30% территории. Об этом сообщил глава военно-гражданской администрации региона Виталий Ганчев в интервью ТАСС.
Андрей Макаревич* заявил о неуверенности в будущем
Лидер группы "Машина времени" Андрей Макаревич* в 2022 году покинул Россию и обосновался в Израиле вместе с молодой супругой Эйнат Кляйн.
Мошенники научились обману под маской опросов соцфонда
Специалисты по выявлению мошенничества фиксируют динамичную трансформацию схем, используемых для взлома аккаунтов на Госуслугах.