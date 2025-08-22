Сладость с горьким последствием: что прячет в себе солодка

Корень солодки, известный в народной медицине как средство при астме, заболеваниях лёгких и для заживления ран, сегодня активно используется в виде добавок для пищеварения, дыхания и облегчения симптомов менопаузы. Однако, как предупреждают врачи, растение может оказаться небезопасным для здоровья.

Главная активная составляющая корня — глицирризин. Это вещество способно вызывать задержку натрия и жидкости, а также потерю калия в организме. Такие процессы приводят к повышению артериального давления и могут спровоцировать нарушения сердечного ритма.

По данным исследований, даже доза в 100 миллиграммов глицирризиновой кислоты в день — уровень, признанный Всемирной организацией здравоохранения безопасным, — может повысить давление. Механизм действия вещества схож с гормоном альдостероном, который регулирует баланс электролитов.

Потенциальная польза и ограничения

Некоторые принимают корень солодки при язве желудка, воспалительных заболеваниях ЖКТ, гепатите, а также для облегчения симптомов стоматита, неприятного запаха изо рта или экземы. Два клинических исследования показали его эффективность при неалкогольной жировой болезни печени и в заживлении ран. Однако, как отмечает директор по фармацевтике Henry Ford Health в Детройте Эрика Риджуэй, серьёзных научных доказательств пользы при широком спектре заболеваний пока недостаточно.

Опасные сочетания

Глицирризин способен взаимодействовать с рядом лекарств — среди них диуретики, инсулин, антикоагулянты и препараты для снижения давления, включая спиронолактон. По словам Имана Маджда, руководителя Центра интегративного здоровья Университета Вашингтона, многие ошибочно полагают, что травы безвредны, но корень солодки демонстрирует выраженные фармакологические эффекты. Даже у здоровых людей он может вызывать побочные реакции, а у людей с сердечно-сосудистыми проблемами — серьёзные осложнения.

Некоторые производители выпускают деглицирризинированные (DGL) продукты, где опасное соединение удалено. Эксперты советуют внимательно проверять маркировку и избегать чаёв, добавок и сладостей, где указаны "корень солодки" или "глицирриза", если не подтверждено, что они безопасны.

Сладости и скрытые риски

Лакричные конфеты и чаи также могут содержать глицирризин. Врачи напоминают о клиническом случае 2019 года, когда злоупотребление чёрной лакричной вызвало у пациента тяжёлые сердечные осложнения и дефицит калия. Однако импортные сладости и травяные чаи нередко содержат натуральный экстракт, поэтому важно читать состав.

Безопасные альтернативы

Диетологи рекомендуют вместо корня солодки выбирать другие растения с похожими свойствами. Например, имбирь помогает при проблемах с пищеварением, а корень алтея и скользкий вяз могут облегчить состояние горла и дыхательных путей.

Даже небольшое количество глицирризина способно негативно повлиять на здоровье. Людям с гипертонией, нарушениями сердечного ритма или заболеваниями почек особенно важно избегать корня солодки и отдавать предпочтение проверенным альтернативам. Прежде чем принимать добавки, стоит обязательно консультироваться с врачом.