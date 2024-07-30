Госдума РФ одобрила законопроект, ужесточающий правила использования сим-карт. Документ, прошедший второе и третье чтения, устанавливает максимальное количество модулей связи, которыми может владеть один абонент.

Согласно новым нормам, ограничение в 20 сим-карт будет применяться как к иностранным гражданам, так и к россиянам. Инициаторы закона утверждают, что это поможет улучшить идентификацию абонентов-иностранцев в сетях связи.

Предложенные изменения станут дополнением к действующему федеральному закону "О связи". Проект был представлен на рассмотрение Государственной Думы в середине июня и уже через неделю прошел первое чтение.

Авторами законопроекта выступили депутаты Антон Горелкин и Василий Пискарев. Их целью было предотвращение незаконных действий со стороны пользователей услуг связи. Помимо ограничения количества сим-карт, документ вводит обязательное информирование абонентов обо всех номерах, зарегистрированных на их имя.

В конце июля Государственная Дума также приняла закон, обязывающий владельцев популярных телеграм-каналов и аккаунтов в социальных сетях с аудиторией более 10 тысяч подписчиков предоставлять свои данные в Роскомнадзор.

Фото: From Wikimedia Commons/ duma. gov.ru