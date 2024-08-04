Не идите к хирургам! Попробуйте эти 3 упражнения для мгновенной подтяжки лица

Подтяжка лица — это не только результат косметических процедур, но и результат регулярной физической активности мышц лица. Вот три простых и эффективных упражнения, которые помогут вам сохранить упругость кожи и улучшить контуры лица.
1. Упражнение "Улыбка с сопротивлением".
Сядьте или встаньте с прямой спиной. Улыбнитесь максимально широко, стараясь не приподнимать уголки губ. Поместите пальцы на уголки рта и слегка надавите, создавая сопротивление. Удерживайте улыбку в течение 5 секунд, затем расслабьтесь. Повторите 10 раз.
2. Упражнение "Левитация подбородка".
Сядьте прямо, расслабьте плечи. Откиньте голову назад и посмотрите на потолок. Выдвиньте нижнюю челюсть вперед, как будто пытаетесь коснуться потолка подбородком. Удерживайте позицию 5 секунд, затем вернитесь в исходное положение. Повторите 10 раз.
3. Упражнение "Круги языком".
Сядьте с прямой спиной и расслабьтесь. Высуньте язык и начните описывать круги, сначала по часовой стрелке, затем против часовой стрелки. Делайте по 10 кругов в каждую сторону.
Фото: unsplash.com/ natheathcoat(Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication)
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