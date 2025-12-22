Лицо без морщин, но с тревожным сигналом: почему кожа выглядит уставшей задолго до старения

Кожа может выглядеть уставшей даже у молодых и здоровых людей — без морщин и возрастных изменений. Тусклый цвет лица, сухость и ощущение стянутости часто оказываются не следствием возраста, а реакцией организма на перегрузки. Об этом рассказала врач-косметолог в комментарии изданию "Доктор Питер".

Что стоит за синдромом уставшей кожи

Кожа — самый крупный орган человека, тесно связанный с нервной и гормональной системами. Любые внутренние сбои быстро отражаются на её состоянии. Хронический стресс, недосып, эмоциональное напряжение и резкие диеты истощают ресурсы восстановления и делают внешний вид менее здоровым.

Ситуацию усугубляют и внешние факторы. Загрязнённый воздух, ультрафиолет, перепады температур и сухой воздух в помещениях нарушают защитный барьер кожи. Если при этом использовать агрессивный уход — частые пилинги, спиртовые тоники или очищение "до скрипа", эффект усталости становится более выраженным.

Как объяснила врач-косметолог Анастасия Разбежкина, при таком состоянии замедляется обновление клеток, ухудшается микроциркуляция и снижается выработка собственных липидов и гиалуроновой кислоты. В результате кожа хуже удерживает влагу и теряет ровный тон.

"Важно понимать: уставшая кожа — это не признак старения. Это сигнал о том, что ресурсы восстановления временно истощены", — отмечает врач-косметолог Анастасия Разбежкина.

Как проявляется это состояние

Синдром уставшей кожи редко ограничивается одним симптомом. Чаще всего признаки появляются одновременно и усиливают друг друга. Среди них — тусклый, сероватый или желтоватый оттенок лица, сухость и ощущение стянутости даже после нанесения крема.

Также могут появляться неровный рельеф, шелушения и визуально расширенные поры. Нередко добавляются отёчность и тёмные круги под глазами, а кожа становится более чувствительной к воде, ветру и косметике. При этом специалисты напоминают: в отдельных случаях тусклый цвет лица может быть связан не с уходом, а с внутренними проблемами организма.

Что помогает вернуть коже ресурс

По словам косметолога, основная задача — восстановить барьерную функцию кожи. Уход должен быть мягким и последовательным: деликатное очищение без пересушивания, средства для восполнения липидов и влаги, а также антистресс-формулы с длительным увлажняющим эффектом.

Отшелушивание допустимо, но умеренно — не чаще одного-двух раз в неделю. Отдельного внимания требует зона вокруг глаз, где быстрее появляются отёки и потемнения. Врач подчёркивает, что защита от солнца необходима круглый год.

"И обязательно — ежедневная защита от солнца. Даже зимой ультрафиолет ускоряет обезвоживание и пигментацию", — подчёркивает Анастасия Разбежкина.

Когда нужен комплексный подход

Если домашнего ухода недостаточно, могут применяться профессиональные процедуры. Биоревитализация, аппаратные методики и PRP-терапия помогают активировать собственные ресурсы кожи и ускорить восстановление тканей. Однако стойкий эффект невозможен без изменения образа жизни.

Регулярный сон не менее семи часов, достаточный питьевой режим, сбалансированное питание, движение и снижение уровня хронического стресса напрямую отражаются на состоянии кожи.