Татьяна Пономарева Опубликована сегодня в 2:53

В саду чистота, урожай в рост: удаляем лишайники с деревьев простыми методами

Cекретный ингредиент для побелки от лишайников: сад скажет вам спасибо

Лишайники легко отличить по характерному виду: они образуют серые, зеленоватые, жёлтые или оранжевые наросты на коре. Они могут быть в форме пластинок, корочек или маленьких "кустиков”. Избавиться от них можно, если знать, как это сделать правильно.

В отличие от грибковых заболеваний, лишайники не проникают глубоко в ткань дерева, а живут на поверхности, получая питание из воздуха и влаги. Лишайники, в отличие от грибковых заболеваний, не проникают вглубь дерева, а живут на его поверхности.

Опасность лишайников: рыхлая кора, трещины, подмерзание, вредители и грибки

Опасность кроется в другом: под ними кора становится рыхлой, появляются трещины, а это повышает риск подмерзания зимой. Кроме того, лишайник создаёт укрытие для вредителей и благоприятные условия для развития грибков. Лишайники могут наносить вред деревьям, создавая благоприятные условия для развития вредителей и грибковых заболеваний.

Первый шаг борьбы — аккуратное снятие наростов.

Что использовать: деревянный или пластиковый скребок, шпатель, щётку с жёсткой щетиной. Металл применять нельзя — он повреждает живую кору. На старых деревьях допустимо осторожно работать тупой стороной ножа.

Как счищать: начинать сверху и двигаться вниз, работать вдоль волокон коры без сильного нажима. После удаления лишайника повреждённые места замазывают садовым варом или глиняной болтушкой. Все счищенные остатки обязательно собирают и сжигают. Механическая очистка является первым и важным шагом в борьбе с лишайниками.

Химические обработки: железный купорос и медный купорос

После механической очистки применяют препараты для закрепления результата. Железный купорос — 3-5% раствор, осенью опрыскивают стволы и скелетные ветви. Дополнительно защищает от грибковых инфекций и насыщает дерево железом. Медный купорос — 1% раствор, часто используют после железного купороса или в составе побелки. Обработку проводят в сухую, безветренную погоду при температуре выше +5 °C, за 2-3 недели до устойчивых заморозков. Химические обработки помогают закрепить результат механической очистки и защитить деревья от грибковых инфекций.

Если вы предпочитаете щадящие методы, подойдут щёлочные растворы: мыльно-зольный раствор (зола + хозяйственное мыло); раствор кальцинированной соды (100 г на 10 л воды); отвар золы (кипятят 20-30 минут, остужают и процеживают). Этими составами промывают кору щёткой, что помогает удалить остатки лишайников и создать неблагоприятные условия для их развития. Использование народных средств является более безопасным способом борьбы с лишайниками.

Профилактика: осенняя побелка, обрезка и подкормка

Предотвратить проблему всегда проще, чем лечить.

  • Осенняя побелка. Защищает от морозобоин, солнечных ожогов и грибков. В известковый раствор добавляют медный или железный купорос.
  • Регулярная обрезка. Прореживание кроны улучшает циркуляцию воздуха и снижает влажность, что лишает лишайники комфортных условий.
  • Подкормка. Осенью используют калийно-фосфорные удобрения. Они укрепляют древесину и повышают зимостойкость.

Профилактические меры помогают предотвратить появление лишайников и сохранить здоровье деревьев.

Осмотр деревьев в сентябре — лучший способ вовремя заметить лишайники и подготовить сад к зиме. Потратив немного времени осенью, весной вы получите здоровые и сильные плодовые деревья. Регулярный осмотр деревьев позволяет своевременно выявлять и устранять проблемы, связанные с лишайниками.

Интересные факты о лишайниках

Лишайники являются симбиотическими организмами, состоящими из гриба и водоросли или цианобактерии.
Лишайники могут выживать в экстремальных условиях, таких как высокие горы и пустыни.
Лишайники используются в качестве индикаторов загрязнения воздуха.

В заключение, борьба с лишайниками на деревьях требует комплексного подхода, включающего механическую очистку, химические обработки или использование народных средств, а также профилактические меры.

