Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Mobile menu button
Магический ритуал с любовью
Магический ритуал с любовью
© https://ru.freepik.com is licensed under Free
Главная / Общество
Татьяна Пономарева Опубликована сегодня в 5:08

Лицензии вместо охоты на ведьм: рынок лечебных советов предлагают зажать точечно и без истерики

Спрос на магов поддержал рынок оккультных услуг — глава ЛБИ Екатерина Мизулина

Вера в магов и экстрасенсов в России держится не на моде соцсетей, а на многовековой привычке искать "неофициальную" помощь в трудные моменты. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на интервью главы Лиги безопасного интернета Екатерины Мизулиной. По ее мнению, полностью искоренить шарлатанство в стране практически невозможно, потому что спрос на подобные услуги формируется самой аудиторией.

Почему маги остаются востребованными

Мизулина связывает устойчивость рынка оккультных услуг прежде всего с запросом людей. Она подчеркнула, что "предложение" появляется там, где есть массовый интерес, и именно это делает проблему хронической. По ее словам, обращения к гадалкам и "волшебникам" не зависят от технологической эпохи: к ним ходили и задолго до появления цифровых платформ.

"С чем вообще связана вся история с магами и экстрасенсами? С запросом людей, с запросом аудитории. Спрос рождает предложение. Эта сфера уходит глубоко в нашу историю, в нашу культуру. Люди, даже когда не было социальных сетей, ходили к волшебникам и гадалкам. Поэтому полностью, конечно, это явление искоренить практически, на мой взгляд, невозможно", — сказала глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина.

В этой логике ключевым фактором становится не формат продвижения — объявления, сарафанное радио или интернет, — а готовность части общества доверять таким практикам. Мизулина тем самым описывает явление как культурно укорененное, а не ситуативное. И именно поэтому, по ее оценке, борьба с ним не может свестись к простому запрету.

Где заканчивается "шарлатанство" и начинается правоохранительная зона

Отдельно Мизулина указала на размытость самого термина "шарлатанство". Она назвала это понятие обтекаемым и отметила, что установить четкие критерии для отнесения конкретных практик и услуг к шарлатанским будет непросто. Это означает, что при попытках регулирования неизбежно возникнет вопрос доказуемости и юридических формулировок.

При этом собеседница агентства выделила сферу, где риски воспринимаются иначе, — медицинские советы и рекомендации. По ее словам, именно в здравоохранении подобные практики требуют строгого контроля, потому что потенциально могут причинить вред здоровью. В этой части дискуссия выходит за рамки морали и вкусов и касается безопасности граждан.

Как можно ограничить риски без тотальной "закрутки гаек"

Глава Лиги безопасного интернета считает, что в сегменте медицинских рекомендаций можно искать механизмы решения. В качестве возможного подхода она упомянула лицензирование деятельности, связанной с советами и рекомендациями в интернете на тему медицины. Такая мера, по ее словам, могла бы стать инструментом наведения порядка именно там, где последствия наиболее чувствительны.

В то же время Мизулина предупреждает о риске чрезмерного регулирования. Она подчеркивает необходимость баланса: попытка защитить людей не должна превратиться в ситуацию, когда ограничения становятся избыточными и затрагивают шире поставленной цели. Так что обсуждение, по ее оценке, должно быть предметным — с фокусом на вреде и проверяемости.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Соцфонд пересчитал пенсии 400 тыс. матерей с пятью детьми — Социальный фонд России вчера в 6:12
Стаж за детей вернули в пенсию: ограничения отменили, перерасчёт уже прошёл у 400 тысяч женщин

Пенсии пересчитали уже 400 тысячам матерей с пятью и более детьми. Новые правила стажа действуют с 1 января — и прибавку получают без заявлений.

Читать полностью » Переводы за услуги на карту налоговая учитывает как доход — Юрий Мирзоев вчера в 6:12
Поступления от одной компании становятся сигналом: ФНС ищет незадекларированный доход

Переводы на карту — не нарушение, но регулярные поступления могут заинтересовать ФНС. Юрист объяснил, какие операции похожи на доход.

Читать полностью » Средняя страховая пенсия по старости в 2026 году составит 27 117 рублей — Каплан Панеш вчера в 6:12
Пенсионный ориентир уже прописан в бюджете: средняя пенсия в 2026 году превысит 27 тысяч

Средняя страховая пенсия по старости в 2026 году превысит 27 тысяч рублей. Какие расчёты уже заложены в бюджет Соцфонда.

Читать полностью » Лариса Долина отказывается покидать квартиру: судебные приставы приступают к делу 09.01.2026 в 15:36
Судебные приставы могут вступить в дело: почему Лариса Долина не передала квартиру вовремя

Представители Полины Лурье обратились к судебным приставам для выселения Ларисы Долиной из квартиры в Хамовниках, не состоялся акт приема-передачи.

Читать полностью » Ужесточены штрафы за навязывание товаров и услуг — пресс-служба Госдумы 09.01.2026 в 15:36
Покупатели больше не молчат: штрафы за навязывание товаров и услуг вырастут в несколько раз

С 9 января в России увеличены штрафы за навязывание дополнительных товаров и услуг. Новые меры защищают права потребителей от недобросовестных продавцов.

Читать полностью » МВД РФ назвало возрастные группы курьеров в мошеннических схемах 09.01.2026 в 15:36
Курьеры в преступных схемах: не те, кем они кажутся — кто на самом деле скрывается за этими ролями

МВД РФ выделило три возрастные группы, которые чаще всего становятся курьерами в мошеннических схемах. Как избежать участия в преступлении?

Читать полностью » Владимир и Татьяна стали самыми популярными именами у пенсионеров — Соцфонд 09.01.2026 в 13:56
По этим именам сегодня легко узнать пенсионера: данные Соцфонда удивили

Соцфонд опубликовал рейтинг самых распространённых имён среди пенсионеров — данные показали, какие имена оказались вне времени, а какие вышли из моды.

Читать полностью » Интерес к сладким винам в России снижается — руководитель Роскачества Протасов 09.01.2026 в 12:37
Минус градусы, минус сахар: как меняются винные привычки в России

Россияне всё чаще выбирают лёгкие вина с меньшим содержанием алкоголя и сахара. Роскачество зафиксировало ключевые изменения на рынке.

Читать полностью »

Новости
Красота и здоровье
Гипертония выросла из-за поздних визитов к врачу — кардиохирург Лео Бокерия
Красота и здоровье
Правительство утвердило план Активного долголетия до 2030 года — Правительство РФ
Мир
В планах США упомянули удары по объектам в Тегеране — The New York Times
Общество
Наследственный договор оформляют с наследниками у нотариуса — Ирина Сивакова
Садоводство
Экстракт бессмертника добавляют в антивозрастные кремы и сыворотки — Ciceksel
Красота и здоровье
Физические упражнения снизили симптомы депрессии — CDSR
Наука
Ледник Прудхо-Доум может растаять к 2100 году из-за глобального потепления – Nature Geoscience
Туризм
Наличные и QR-платежи остаются основным способом расчётов во Вьетнаме — опытные туристы
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet