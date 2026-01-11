Лицензии вместо охоты на ведьм: рынок лечебных советов предлагают зажать точечно и без истерики

Вера в магов и экстрасенсов в России держится не на моде соцсетей, а на многовековой привычке искать "неофициальную" помощь в трудные моменты. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на интервью главы Лиги безопасного интернета Екатерины Мизулиной. По ее мнению, полностью искоренить шарлатанство в стране практически невозможно, потому что спрос на подобные услуги формируется самой аудиторией.

Почему маги остаются востребованными

Мизулина связывает устойчивость рынка оккультных услуг прежде всего с запросом людей. Она подчеркнула, что "предложение" появляется там, где есть массовый интерес, и именно это делает проблему хронической. По ее словам, обращения к гадалкам и "волшебникам" не зависят от технологической эпохи: к ним ходили и задолго до появления цифровых платформ.

"С чем вообще связана вся история с магами и экстрасенсами? С запросом людей, с запросом аудитории. Спрос рождает предложение. Эта сфера уходит глубоко в нашу историю, в нашу культуру. Люди, даже когда не было социальных сетей, ходили к волшебникам и гадалкам. Поэтому полностью, конечно, это явление искоренить практически, на мой взгляд, невозможно", — сказала глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина.

В этой логике ключевым фактором становится не формат продвижения — объявления, сарафанное радио или интернет, — а готовность части общества доверять таким практикам. Мизулина тем самым описывает явление как культурно укорененное, а не ситуативное. И именно поэтому, по ее оценке, борьба с ним не может свестись к простому запрету.

Где заканчивается "шарлатанство" и начинается правоохранительная зона

Отдельно Мизулина указала на размытость самого термина "шарлатанство". Она назвала это понятие обтекаемым и отметила, что установить четкие критерии для отнесения конкретных практик и услуг к шарлатанским будет непросто. Это означает, что при попытках регулирования неизбежно возникнет вопрос доказуемости и юридических формулировок.

При этом собеседница агентства выделила сферу, где риски воспринимаются иначе, — медицинские советы и рекомендации. По ее словам, именно в здравоохранении подобные практики требуют строгого контроля, потому что потенциально могут причинить вред здоровью. В этой части дискуссия выходит за рамки морали и вкусов и касается безопасности граждан.

Как можно ограничить риски без тотальной "закрутки гаек"

Глава Лиги безопасного интернета считает, что в сегменте медицинских рекомендаций можно искать механизмы решения. В качестве возможного подхода она упомянула лицензирование деятельности, связанной с советами и рекомендациями в интернете на тему медицины. Такая мера, по ее словам, могла бы стать инструментом наведения порядка именно там, где последствия наиболее чувствительны.

В то же время Мизулина предупреждает о риске чрезмерного регулирования. Она подчеркивает необходимость баланса: попытка защитить людей не должна превратиться в ситуацию, когда ограничения становятся избыточными и затрагивают шире поставленной цели. Так что обсуждение, по ее оценке, должно быть предметным — с фокусом на вреде и проверяемости.