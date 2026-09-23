Плохая еда в школах может исчезнуть: для поставщиков готовят правило, после которого второго шанса не будет

Введение лицензирования для поставщиков продовольствия в школы и больницы позволит очистить рынок от недобросовестных игроков, считает директор Центра развития потребительского рынка экономического факультета МГУ Илья Ломакин-Румянцев. В беседе с NewsInfo эксперт пояснил, почему ужесточение контроля и внедрение новых стандартов не всегда гарантируют безопасность питания в социальном секторе.

Ранее сообщалось, что в России предложили законодательно закрепить статус социального питания и внедрить обязательную проверку каждой партии продукции для образовательных и медицинских учреждений. Поводом для инициативы стали массовые отравления, включая инциденты с детскими командами в Иркутске и воспитанниками лагеря на Сахалине.

По словам Ломакина-Румянцева, главная причина падения качества продуктов кроется в попытках бизнеса сохранить привычную прибыль при растущих издержках. В условиях, когда розничные цены в школьных столовых зафиксированы, производители начинают экономить на сырье или технике безопасности.

"Начинают экономить. Либо что-нибудь не докладывают, либо заменяют качественные ингредиенты некачественными. Начинают экономить на технике безопасности, на стандартизации производства", — рассказал Ломакин-Румянцев.

Эксперт скептически относится к идее тотального контроля каждой партии. В пищевой промышленности физически невозможно проверить каждую единицу товара без нарушения ее целостности. Гораздо эффективнее работают превентивные меры, включающие аудит технологий, рецептур и санитарного состояния цехов. При этом даже государственные регламенты не дают стопроцентной защиты. В России регулярно обновляются стандарты безопасности в различных сферах, однако решающим фактором остается дисциплина исполнителя.

"Сам по себе стандарт ни от чего не спасает. Спасает только готовность участников процесса следовать этому стандарту. А это должно обеспечиваться разными инструментами репутационного свойства, контрольной закупки, штрафы", — отметил специалист.

Для борьбы с нарушениями необходимо внедрять механизм пожизненной дисквалификации поставщиков, уверен эксперт. Если компания осознанно идет на снижение качества ради выгоды, она должна навсегда лишаться права работать в социальном секторе. Ритейлеры уже применяют подобные жесткие меры: крупные сети готовы блокировать продукцию поставщика при обнаружении опасных примесей в товаре.

Специалист предлагает рассмотреть вариант лицензирования компаний, работающих с социальными точками. Подобная практика успешно применяется в других отраслях, например, в страховом надзоре, где риск потери лицензии удерживает большинство игроков от серьезных нарушений. Впрочем, эффективность меры будет зависеть от прозрачности процедур. Пока же государство планирует новые способы информирования потребителей, включая маркировку продуктов с избыточным содержанием соли или сахара.

"Если лицензирование будет осуществляться объективно, достоверно, ответственно и добросовестно, эта мера сработает. Тогда участники рынка будут бояться потерять лицензию, потому что это хороший рынок, гарантированный заказ. А если лицензии будут раздаваться за деньги или по звонку сверху, тогда это точно работать не будет", — резюмировал Ломакин-Румянцев.

Вопрос ценообразования также остается острым, так как низкая стоимость контракта часто вынуждает подрядчиков искать способы сокращения расходов. В начале года аналитики фиксировали, что цены на социальные продукты демонстрировали снижение по ряду позиций, что может временно облегчить нагрузку на поставщиков.

Проверено экспертом: директор Центра развития потребительского рынка экономического факультета МГУ Илья Ломакин-Румянцев

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