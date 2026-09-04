Обычная аптека или заказ онлайн: где риск нарваться на поддельное лекарство почти исчезает

Покупка лекарств в лицензированных онлайн-аптеках абсолютно безопасна, так как юридические лица обязаны соблюдать жесткие требования к хранению и доставке препаратов, рассказал NewsInfo директор по развитию аналитической компании RNC Pharma Николай Беспалов. В комментарии изданию эксперт разъяснил разницу между легальным дистанционным ритейлом и "серым" рынком медикаментов.

Ранее сообщалось, что в ряде регионов страны запущен пилотный проект по дистанционной торговле рецептурными препаратами. До этого момента в интернете разрешалось приобретать только безрецептурные средства, при условии, что у организации есть физические аптеки и соответствующее разрешение от регулятора.

Беспалов пояснил, что наличие лицензии у аптеки гарантирует подлинность продукции и соблюдение всех технических нормативов. Специалист подчеркнул: если компания работает официально, потребитель получит тот же товар, что и в обычном аптечном пункте. По его словам, риск столкнуться с фальсификатом в легальном секторе практически исключен.

"Существует определенный порядок получения разрешения на онлайн-продажу лекарственных препаратов. Если компания его соблюдает, то человек получит в онлайн-канале абсолютно тот же препарат, который может получить в оффлайн-аптеке. Вполне нормальная услуга, нормальная возможность", — отметил Беспалов.

Вне правового поля остаются так называемые "серые" магазины, предлагающие препараты, не представленные в России официально, говорит эксперт. Зачастую обращение к таким посредникам продиктовано жизненной необходимостью, когда требуемая терапия недоступна по государственным каналам.

Однако эксперт предостерег от необоснованного риска. Для обеспечения безопасности пациентов. Беспалов напомнил, что обычные аптеки обязаны размещать копии лицензий на информационных стендах в торговом зале. Это позволяет покупателю убедиться в легальности точки без лишних запросов. Специалисты подтверждают, что проверка разрешительных документов в аптеках остается основным инструментом защиты прав потребителя.

"Все препараты, которые продаются в аптеке, почти в ста процентах случаев имеют абсолютно легальное происхождение, вероятность столкнуться с контрафактными лекарственными препаратами крайне низкая. Другое дело, что есть жизненные ситуации, и есть потребители, которые в силу необходимости вынуждены обращаться к такой терапии, которая официально в России не представлена", — резюмировал эксперт.

При выборе медикаментов важно учитывать, что разница между оригинальными средствами и аналогами не влияет на общую безопасность системы снабжения, если цепочка поставок прозрачна. В то же время приобретение товаров медицинского назначения с рук несет в себе критические угрозы здоровью.

В условиях ухода некоторых западных брендов сформировался теневой сегмент, где цены могут быть завышены в несколько раз, а условия транспортировки не соблюдаются. Для минимизации рисков рекомендуется проверять маркировку упаковок через мобильные приложения перед совершением оплаты.

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