Антиштрафная система на дороге: вокруг BMW супруги депутата разгорелись подозрения

История с автомобилем BMW с откидными номерами привлекла внимание общественности и стала поводом для обсуждения возможных попыток ухода от административной ответственности. Речь идёт о супруге крымского депутата Михаила Смолянова, которую заподозрили в использовании так называемой антиштрафной системы. Об этом сообщил Telegram-канал "Mash на волне".

Подозрения вокруг автомобиля

Как отмечает источник, очевидцы заметили женщину, внешне похожую на жену парламентария, за рулём иномарки с откидными номерами. По их словам, подобная конструкция позволяет скрывать регистрационный знак и тем самым избегать фиксации нарушений камерами. Именно это и стало основанием для подозрений в попытке уклонения от штрафов.

В публикации подчёркивается, что информация основана на свидетельствах очевидцев. Официальных комментариев или подтверждений со стороны правоохранительных органов на момент появления сообщения не приводилось.

Связь с бизнесом семьи депутата

Telegram-канал также обратил внимание на деловую активность семьи Смоляновых. Как выяснил "Mash на волне", они владеют группой компаний "Автодель", которая активно работает с государственными заказами. Фирмы группы нередко выступают единственным поставщиком по контрактам.

По данным источника, только за 2025 год компании, связанные с семьёй депутата, поставили различную технику муниципальным унитарным предприятиям на сумму 43 млн рублей. В перечень вошли дорожные машины, ломовозы и автогидроподъёмники.

Отсутствие комментариев

Сама супруга Михаила Смолянова, как отмечается в публикации, предпочла не комментировать появившуюся информацию. Также отсутствуют публичные заявления со стороны депутата или представителей его бизнеса.

Ситуация остаётся на уровне сообщений в социальных сетях и Telegram-каналах. Каких-либо официальных проверок или процессуальных решений по этому поводу пока не озвучивалось.