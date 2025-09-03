Поставил машину на учёт — потерял лишние тысячи: как выросли тарифы

Стоимость получения госномерных знаков для автомобилей и мотоциклов в России увеличится. Об этом сообщила юрист Лилия Василенко в комментарии РИА Новости.

Новые тарифы госпошлины

Легковые и грузовые автомобили — рост с 2 000 до 3 000 рублей.

Мототранспорт и прицепы — повышение с 1 500 до 2 250 рублей.



Подорожание транзитных номеров

Металлические "Транзит" — с 1 600 до 2 400 рублей.

Бумажные транзитные номера — с 200 до 300 рублей.



Таким образом, автовладельцам придётся закладывать больше средств при постановке автомобиля на учёт или получении временных номеров.