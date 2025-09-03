Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Сдача номеров в ГАИ
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI)
Олег Белов Опубликована сегодня в 13:11

Поставил машину на учёт — потерял лишние тысячи: как выросли тарифы

В России увеличится госпошлина за номерные знаки для автомобилей и мотоциклов

Стоимость получения госномерных знаков для автомобилей и мотоциклов в России увеличится. Об этом сообщила юрист Лилия Василенко в комментарии РИА Новости.

Новые тарифы госпошлины
Легковые и грузовые автомобили — рост с 2 000 до 3 000 рублей.
Мототранспорт и прицепы — повышение с 1 500 до 2 250 рублей.

Подорожание транзитных номеров
Металлические "Транзит" — с 1 600 до 2 400 рублей.
Бумажные транзитные номера — с 200 до 300 рублей.

Таким образом, автовладельцам придётся закладывать больше средств при постановке автомобиля на учёт или получении временных номеров.

