Евгений Акопян Опубликована сегодня в 4:22

Номера AC-AB заполонили Ахен — и вот почему это выводит полицию из себя

Профсоюз полиции Германии призвал запретить номера AC-AB в Ахене

В немецком Ахене уже несколько лет без препятствий выдаются автомобильные номера с буквами AC-AB. Но именно эта комбинация стала предметом острой общественной дискуссии. Профсоюз полицейских (GdP) требует запрета таких знаков, считая, что они несут антидемократический посыл и подрывают авторитет полиции.

Что скрывается за буквами?

Для многих сочетание AC-AB напрямую ассоциируется с фразой на английском "All Cops Are Bastards". По сути, это лозунг, направленный против полицейских как группы. С юридической точки зрения здесь возникает "серая зона":

  • если выражение адресовано конкретному человеку в форме оскорбления — оно наказуемо;
  • если речь идёт о неопределённой массе сотрудников полиции, привлечь к ответственности сложно.

Именно поэтому регистрационный знак AC-AB остаётся в правовом поле, хотя в обществе он воспринимается как провокация.

"Этот номерной знак распространяет идеологически мотивированный образ ненависти и сам по себе противоречит социальным нормам", — подчеркнул один из лидеров GdP Торстен Шлехайдер.

Популярные комбинации

По официальным данным, на сегодняшний день в Ахене 1699 автомобилей зарегистрированы с номерами AC-AB. Но ещё больше водителей — 1953 человека — предпочли сочетание AC-DC, намекающее на культовую рок-группу. Всего в регионе ездит свыше 350 тысяч автомобилей с буквами AC.

Осторожные действия властей

Власти земли Северный Рейн — Вестфалия пока воздерживаются от резких мер. Министерство транспорта ограничивается мониторингом ситуации, а глава МВД региона Герберт Ройль отмечает: полицейские регулярно сталкиваются с подобными провокациями, но привлечь виновных к ответственности сложно, сообщает AutoBild.

Кто решает судьбу номеров?

Окончательное слово остаётся за Федерально-провинциальной комиссией по лицензированию транспортных средств. Именно она должна определить, нарушает ли сочетание AC-AB общественный вкус. На данный момент регистрация с такими буквами остаётся разрешённой — во многом потому, что сама аббревиатура формально не признана преступлением.

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

