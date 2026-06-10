Библиотеки ждут тревожные перемены: книги могут исчезнуть с полок под предлогом новых правил
Ситуация, направленная на ограничение доступа к произведениям в библиотеках, создает опасный прецедент для культурного пространства, заявила писательница, общественная деятельница Мария Арбатова. Она прокомментировала данные о возможных массовых изъятиях литературы из книгохранилищ NewsInfo.
Ранее сообщалось, что Минцифры предупредило о рисках значительного сокращения библиотечных фондов. Согласно экспертным оценкам, необоснованное применение законодательных норм о нежелательных организациях и иностранных агентах может привести к удалению до пятнадцати процентов изданий в публичных и научных библиотеках, а в муниципальных учреждениях этот показатель способен достигать семидесяти процентов.
Арбатова считает, что в борьбе за идеологическую чистоту ведомства рискуют безвозвратно утратить культурное наследие страны. По мнению эксперта, современные библиотеки и так сталкиваются с серьезным оттоком аудитории, которая все чаще отдает предпочтение цифровым форматам.
"Царствование цензуры в культурном пространстве, как говорится, выплескивает с водой ребенка. Изымать Пушкина от того, что его будут выпускать, читать и любить преступники, это все равно что запрещать воздух, потому что они тоже дышат воздухом", — заявила писательница.
Она подчеркнула, что Министерство культуры, наоборот, должно прикладывать усилия для сохранения и распространения книг, а не способствовать их уничтожению. Отрасль остро нуждается в поддержке.
"За каждую книгу в библиотеке Министерство культуры должно бороться, чтобы она была и чтобы она была везде", — добавила общественная деятельница.
Отвечая на вопрос о поиске баланса между соблюдением законов и доступностью литературы, Арбатова подчеркнула, что культура должна оставаться связующим мостом.
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