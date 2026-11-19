Румынское предприятие Liberty Tubular Products Galati планирует возобновить выпуск сварных труб 23 ноября. По данным SteelOrbis, компания сформировала портфель заказов, достаточный для обеспечения работы производства в течение двух месяцев.

Производственный процесс перестраивается на толлинговую схему: завод будет осуществлять переработку давальческого сырья, исключив самостоятельные закупки металла. На данный момент обеспечены поставки энергоносителей, ведется поиск клиентов для загрузки мощностей по истечении двухмесячного периода. Для работы с нефтегазовым сектором предприятие опирается на сертификаты API 5L и API Q1, которые требуются более чем 70% заказчиков трубной продукции.

История запусков и текущее состояние

Текущий запуск является третьей попыткой возобновить цикл за год. В феврале завод выпустил около 1,4 тыс. т продукции. Сентябрьский запуск, сопровождавшийся аналогичным двухмесячным запасом контрактов, не привел к выходу на непрерывный производственный режим.

Общая ситуация на комбинате Liberty Galați остается критической: с 1 ноября 2026 года предприятие перешло в режим технического простоя, затронувший большинство из 2200 сотрудников. Параллельно с попытками запуска производства решается вопрос собственности — 6 ноября кредиторы утвердили план реструктуризации, позволяющий продать меткомбинат и трубный завод через прямые переговоры при совокупной стартовой цене 200 млн евро без НДС.