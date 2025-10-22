Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Алексей Ларин Опубликована сегодня в 16:34

Электрокары против бюрократии: как Li Auto терпит фиаско

Импорт автомобилей Li Auto в Россию за январь-сентябрь 2025 года упал на 67% — "Автостат"

Импорт и продажи автомобилей Li Auto в России заметно сократились за первые девять месяцев 2025 года, вызывая вопросы о перспективах бренда на местном рынке. Несмотря на официальное начало продаж в мае, компании пока не удалось укрепить позиции.

Снижение поставок

Импорт автомобилей Lixiang (Li Auto) за январь-сентябрь составил всего 5,4 тысячи единиц. Для сравнения, за тот же период 2024 года было ввезено 16,3 тысячи автомобилей — это падение на 67%. Основной причиной эксперты называют отсутствие одобрения типа транспортного средства (ОТТС) на модели Lixiang, что вынуждает физические лица самостоятельно привозить машины в страну.

"Все машины были ввезены в Россию через физических лиц, поскольку одобрение типа транспортного средства (ОТТС) на модели Lixiang до сих пор не оформлено", — сообщил глава "Автостата" Сергей Целиков.

Снижение продаж

Сокращение импорта напрямую отразилось на продажах. За январь-сентябрь в России реализовано 8 297 автомобилей Li Auto, что на 51% меньше, чем годом ранее. Несмотря на это, дилерская сеть продолжает развиваться, а участники рынка сохраняют надежду на расширение официального присутствия бренда.

Сравнение с предыдущим годом

Показатель Январь-сентябрь 2024 Январь-сентябрь 2025 Изменение
Импорт, шт 16 300 5 400 -67%
Продажи, шт 16 960 8 297 -51%

Почему это важно

Сокращение поставок и продаж может замедлить формирование полноценной дилерской сети и повлиять на восприятие бренда потенциальными покупателями. Одобрение типа транспортного средства (ОТТС) станет ключевым шагом для официального выхода на российский рынок.

Советы шаг за шагом

  1. Проверяйте наличие ОТТС перед покупкой автомобиля Li Auto, чтобы избежать сложностей с регистрацией.

  2. Следите за официальными дилерами, которые постепенно расширяют сеть и смогут предложить сервисное обслуживание.

  3. Оцените вторичный рынок — иногда через частные продажи можно найти более выгодные предложения.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: покупка автомобиля без проверки ОТТС → Последствие: трудности с регистрацией → Альтернатива: покупать через официального дилера после оформления всех документов.

  • Ошибка: покупка через сомнительные каналы → Последствие: отсутствие гарантий и сервисного обслуживания → Альтернатива: использовать проверенные точки продаж.

  • Ошибка: игнорирование условий эксплуатации в России → Последствие: быстрый износ компонентов → Альтернатива: проверять комплектацию и климатическую адаптацию.

А что если…

Если Li Auto получит ОТТС и расширит официальную дилерскую сеть, бренд сможет стабилизировать продажи и укрепить доверие покупателей. Это также откроет возможности для сервисного обслуживания и расширения модельного ряда.

Плюсы и минусы покупки Li Auto

Плюсы Минусы
Современные технологии и электроника Отсутствие официального ОТТС на некоторые модели
Интересный дизайн Ограниченный доступ через дилеров
Возможность купить через физические лица Меньше гарантий и сервисных опций
Потенциал роста популярности Снижение поставок в текущем году

FAQ

  1. Как выбрать Li Auto в России?
    Рекомендуется ориентироваться на официальных дилеров и проверять наличие документов ОТТС.

  2. Сколько стоят автомобили Li Auto сейчас?
    Цены зависят от модели и канала покупки: через физическое лицо или официального дилера.

  3. Что лучше — ждать официального выхода или покупать сейчас?
    Ждать официального старта выгоднее с точки зрения гарантий и сервиса, но некоторые модели можно найти на вторичном рынке.

Мифы и правда

  • Миф: Li Auto официально доступен только через дилеров.
    Правда: пока часть автомобилей завозится через физических лиц.

  • Миф: продажи падают только из-за низкого интереса покупателей.
    Правда: основной фактор — отсутствие ОТТС и ограниченный доступ через дилеров.

3 интересных факта

  1. Все машины Li Auto ввозятся в Россию через физических лиц до официального оформления ОТТС.

  2. Несмотря на падение продаж, дилерская сеть активно формируется.

  3. Падение импорта составило 67% по сравнению с прошлым годом, а продажи упали на 51%.

Исторический контекст

Впервые автомобили Li Auto появились на российском рынке в 2024 году. С тех пор бренд постепенно завоёвывал интерес покупателей, но официальные продажи стартовали лишь в мае 2025 года, что ограничило возможности для роста.

