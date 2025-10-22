Электрокары против бюрократии: как Li Auto терпит фиаско
Импорт и продажи автомобилей Li Auto в России заметно сократились за первые девять месяцев 2025 года, вызывая вопросы о перспективах бренда на местном рынке. Несмотря на официальное начало продаж в мае, компании пока не удалось укрепить позиции.
Снижение поставок
Импорт автомобилей Lixiang (Li Auto) за январь-сентябрь составил всего 5,4 тысячи единиц. Для сравнения, за тот же период 2024 года было ввезено 16,3 тысячи автомобилей — это падение на 67%. Основной причиной эксперты называют отсутствие одобрения типа транспортного средства (ОТТС) на модели Lixiang, что вынуждает физические лица самостоятельно привозить машины в страну.
"Все машины были ввезены в Россию через физических лиц, поскольку одобрение типа транспортного средства (ОТТС) на модели Lixiang до сих пор не оформлено", — сообщил глава "Автостата" Сергей Целиков.
Снижение продаж
Сокращение импорта напрямую отразилось на продажах. За январь-сентябрь в России реализовано 8 297 автомобилей Li Auto, что на 51% меньше, чем годом ранее. Несмотря на это, дилерская сеть продолжает развиваться, а участники рынка сохраняют надежду на расширение официального присутствия бренда.
Сравнение с предыдущим годом
|Показатель
|Январь-сентябрь 2024
|Январь-сентябрь 2025
|Изменение
|Импорт, шт
|16 300
|5 400
|-67%
|Продажи, шт
|16 960
|8 297
|-51%
Почему это важно
Сокращение поставок и продаж может замедлить формирование полноценной дилерской сети и повлиять на восприятие бренда потенциальными покупателями. Одобрение типа транспортного средства (ОТТС) станет ключевым шагом для официального выхода на российский рынок.
Советы шаг за шагом
-
Проверяйте наличие ОТТС перед покупкой автомобиля Li Auto, чтобы избежать сложностей с регистрацией.
-
Следите за официальными дилерами, которые постепенно расширяют сеть и смогут предложить сервисное обслуживание.
-
Оцените вторичный рынок — иногда через частные продажи можно найти более выгодные предложения.
Ошибка → Последствие → Альтернатива
-
Ошибка: покупка автомобиля без проверки ОТТС → Последствие: трудности с регистрацией → Альтернатива: покупать через официального дилера после оформления всех документов.
-
Ошибка: покупка через сомнительные каналы → Последствие: отсутствие гарантий и сервисного обслуживания → Альтернатива: использовать проверенные точки продаж.
-
Ошибка: игнорирование условий эксплуатации в России → Последствие: быстрый износ компонентов → Альтернатива: проверять комплектацию и климатическую адаптацию.
А что если…
Если Li Auto получит ОТТС и расширит официальную дилерскую сеть, бренд сможет стабилизировать продажи и укрепить доверие покупателей. Это также откроет возможности для сервисного обслуживания и расширения модельного ряда.
Плюсы и минусы покупки Li Auto
|Плюсы
|Минусы
|Современные технологии и электроника
|Отсутствие официального ОТТС на некоторые модели
|Интересный дизайн
|Ограниченный доступ через дилеров
|Возможность купить через физические лица
|Меньше гарантий и сервисных опций
|Потенциал роста популярности
|Снижение поставок в текущем году
FAQ
-
Как выбрать Li Auto в России?
Рекомендуется ориентироваться на официальных дилеров и проверять наличие документов ОТТС.
-
Сколько стоят автомобили Li Auto сейчас?
Цены зависят от модели и канала покупки: через физическое лицо или официального дилера.
-
Что лучше — ждать официального выхода или покупать сейчас?
Ждать официального старта выгоднее с точки зрения гарантий и сервиса, но некоторые модели можно найти на вторичном рынке.
Мифы и правда
-
Миф: Li Auto официально доступен только через дилеров.
Правда: пока часть автомобилей завозится через физических лиц.
-
Миф: продажи падают только из-за низкого интереса покупателей.
Правда: основной фактор — отсутствие ОТТС и ограниченный доступ через дилеров.
3 интересных факта
-
Все машины Li Auto ввозятся в Россию через физических лиц до официального оформления ОТТС.
-
Несмотря на падение продаж, дилерская сеть активно формируется.
-
Падение импорта составило 67% по сравнению с прошлым годом, а продажи упали на 51%.
Исторический контекст
Впервые автомобили Li Auto появились на российском рынке в 2024 году. С тех пор бренд постепенно завоёвывал интерес покупателей, но официальные продажи стартовали лишь в мае 2025 года, что ограничило возможности для роста.
