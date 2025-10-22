Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Черепа
Черепа
© flickr.com by Joe deSousa is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication
Главная / Наука
Алина Семёнова Опубликована вчера в 23:56

Китайские археологи нашли то, что изменило историю: черепа с секретом пятитысячелетней давности

Антрополог Савада: в Китае нашли 5000-летние чаши и маски из человеческих черепов

На востоке Китая, в районе древнего города культуры Лянчжу, археологи обнаружили одно из самых загадочных свидетельств обычаев неолитической эпохи — обработанные человеческие кости, среди которых — чаши из черепов и маски из лицевых костей. Эти находки, возраст которых оценивается в пять тысяч лет, заставляют переосмыслить отношение древних жителей к смерти и телу.

Исследование опубликовано в журнале Scientific Reports и проведено международной командой под руководством биологического антрополога Дзюнмэя Савады из Университета здравоохранения и благополучия Ниигаты (Япония).

Открытие, которое шокировало археологов

Археологи нашли более 50 отдельных человеческих костей в каналах и рвах на пяти разных участках. Вместе с ними — глиняная посуда, кости животных и фрагменты украшений. Но самое поразительное — следы искусственной обработки:

  • кости расколоты, отполированы или перфорированы;

  • черепа распилены горизонтально, превращённые в чаши;

  • другие — расколоты вертикально, образуя "маски скелета".

"Тот факт, что многие из этих костей были выброшены в каналы, говорит об отсутствии традиционного почтения к мертвым", — отметил Дзюнмэй Савада.

При этом учёные не обнаружили признаков насильственной смерти или следов расчленения тел, что свидетельствует: кости обрабатывали уже после разложения, а не в ходе жертвоприношений.

Загадочная культура Лянчжу — цивилизация, опередившая своё время

Культура Лянчжу (около 3300-2300 гг. до н. э.) — одна из самых развитых раннегородских цивилизаций Восточной Азии. Её жители владели ирригационными системами, ремеслом и архитектурой, строили крупнейший город неолита, окружённый каналами и дамбами.

Ранее археологи находили ритуальные предметы из нефрита, а также захоронения знати, где покойные были окружены драгоценностями и символами власти. Однако обработанные человеческие кости встречаются впервые — и явно не связаны с почитанием умерших.

"Эти находки нарушают привычные представления о культуре Лянчжу, известной своими изысканными ритуалами и высоким уровнем духовности", — поясняет Савада.

От ритуала к бытовому предмету?

Исследователи выделили два основных типа изделий:

Тип артефакта Описание Возможное назначение
Черепные чаши Горизонтально распиленные черепа взрослых людей Ритуальное использование, возможно, в церемониях предков
Маски из черепов Вертикально расколотые лицевые части черепа Символические изображения, связанные с верованиями или театральными обрядами

Ранее подобные чаши из человеческих черепов встречались в элитных захоронениях, что подтверждает их ритуальное значение. Однако маски из лицевых костей — уникальны, аналогов им не найдено ни в Китае, ни в других регионах неолита.

Некоторые кости содержат отверстия и следы умышленного выравнивания, что говорит о ремесленной обработке.

Когда кости стали "материалом"

Учёные предполагают, что этот феномен связан с изменением социальной структуры. Лянчжу был городом с населением, превышавшим несколько тысяч человек, и люди перестали знать всех своих соседей лично.

"Когда сообщество растёт, анонимность усиливается — и кости перестают быть останками близких, превращаясь в безличный материал", — поясняет Элизабет Бергер, биоархеолог из Калифорнийского университета в Риверсайде.

Она отмечает, что обработанные кости могли использоваться в ремесленных целях или как временные ритуальные предметы, а затем просто выбрасывались.

"Самое поразительное в этой находке — то, что обработанные человеческие кости оказались мусором", — добавила Бергер.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: считать обработку костей проявлением жестокости.
    Последствие: искажение культурного контекста неолита.
    Альтернатива: рассматривать её как часть ритуальных или социальных практик, связанных с изменением восприятия смерти.

  • Ошибка: интерпретировать артефакты только через религиозную призму.
    Последствие: упустить социальные причины — урбанизацию, изменение родственных связей.
    Альтернатива: учитывать роль городской среды и переход от общинного к анонимному обществу.

  • Ошибка: приравнивать феномен Лянчжу к каннибализму или насилию.
    Последствие: неверная оценка культуры, имевшей высокий уровень организации.
    Альтернатива: признать, что это особая форма художественного и символического самовыражения.

Что говорят эксперты

"Эта практика могла быть частью ритуалов, связанных с памятью о предках или представлениями о силе костей как источнике духовной энергии", — предполагает Дзюнмэй Савада.

"Жители Лянчжу, возможно, воспринимали тела не как священные реликвии, а как источник материала для символических действий", — соглашается Бергер.

Радиоуглеродный анализ показал, что традиция обработки костей просуществовала около 200 лет, а затем резко исчезла - как будто культура сама отреклась от этого обычая.

А что если это отражение социальных перемен?

Археологи видят в феномене Лянчжу симптом ранней урбанизации: общество стало многолюдным, стратифицированным, и отношения между людьми — более безличными. Переход от родовых связей к городскому сообществу изменил ценность человеческих останков.

Это могло стать отражением нового взгляда на тело и смерть - прагматичного, утилитарного, где сакральное постепенно уступает место функциональному.

Плюсы и минусы открытия

Плюсы Минусы
Уникальные археологические данные о культуре Лянчжу Отсутствие контекста использования артефактов
Новое понимание социальных трансформаций неолита Трудности в интерпретации символического значения
Расширяет знания о ранних городах Восточной Азии Этические вопросы при изучении человеческих останков
Подтверждает связь урбанизации с изменением погребальных традиций Ограниченные письменные источники эпохи

FAQ

— Что такое культура Лянчжу?
Неолитическая цивилизация Китая (3300-2300 гг. до н. э.), известная своим развитым земледелием, нефритовыми артефактами и ранними формами урбанизма.

— Использовали ли эти кости для насилия?
Нет, признаков жертвоприношений или расчленений не найдено — обработка происходила после естественного разложения тел.

— Почему кости выбрасывали в каналы?
Вероятно, после ритуального использования они теряли сакральную ценность и утилизировались как обычные предметы.

— Как долго существовала эта практика?
Около двух столетий, после чего бесследно исчезла.

— Может ли это быть формой искусства?
Некоторые исследователи считают обработку черепов символическим выражением, сродни скульптуре или маске.

Мифы и правда

  • Миф: люди Лянчжу были варварами.
    Правда: это высокоразвитое общество с системой каналов, архитектурой и ремёслами.

  • Миф: черепные чаши использовались для жертвоприношений.
    Правда: скорее всего, они служили ритуальным или символическим целям.

  • Миф: кости принадлежали врагам.
    Правда: нет доказательств, что это были чужаки; кости могли принадлежать членам самого сообщества.

Три интересных факта

  1. Город Лянчжу был укреплён системой каналов длиной более 30 км - ранний пример гидротехнической инженерии.

  2. Анализ ДНК показывает, что жители Лянчжу были земледельцами и мастерами по нефриту.

  3. Маски из лицевых костей — единственные известные артефакты такого типа в Восточной Азии.

Исторический контекст

3000-2500 гг. до н. э. - расцвет культуры Лянчжу.

2500-2300 гг. до н. э. - внезапное исчезновение ритуала обработки костей.

2007 год: Лянчжу признан ЮНЕСКО объектом Всемирного наследия.

2025 год: опубликовано новое исследование, раскрывающее социальные и символические аспекты древней практики.

