Китайские археологи нашли то, что изменило историю: черепа с секретом пятитысячелетней давности

На востоке Китая, в районе древнего города культуры Лянчжу, археологи обнаружили одно из самых загадочных свидетельств обычаев неолитической эпохи — обработанные человеческие кости, среди которых — чаши из черепов и маски из лицевых костей. Эти находки, возраст которых оценивается в пять тысяч лет, заставляют переосмыслить отношение древних жителей к смерти и телу.

Исследование опубликовано в журнале Scientific Reports и проведено международной командой под руководством биологического антрополога Дзюнмэя Савады из Университета здравоохранения и благополучия Ниигаты (Япония).

Открытие, которое шокировало археологов

Археологи нашли более 50 отдельных человеческих костей в каналах и рвах на пяти разных участках. Вместе с ними — глиняная посуда, кости животных и фрагменты украшений. Но самое поразительное — следы искусственной обработки:

кости расколоты, отполированы или перфорированы ;

черепа распилены горизонтально , превращённые в чаши;

другие — расколоты вертикально, образуя "маски скелета".

"Тот факт, что многие из этих костей были выброшены в каналы, говорит об отсутствии традиционного почтения к мертвым", — отметил Дзюнмэй Савада.

При этом учёные не обнаружили признаков насильственной смерти или следов расчленения тел, что свидетельствует: кости обрабатывали уже после разложения, а не в ходе жертвоприношений.

Загадочная культура Лянчжу — цивилизация, опередившая своё время

Культура Лянчжу (около 3300-2300 гг. до н. э.) — одна из самых развитых раннегородских цивилизаций Восточной Азии. Её жители владели ирригационными системами, ремеслом и архитектурой, строили крупнейший город неолита, окружённый каналами и дамбами.

Ранее археологи находили ритуальные предметы из нефрита, а также захоронения знати, где покойные были окружены драгоценностями и символами власти. Однако обработанные человеческие кости встречаются впервые — и явно не связаны с почитанием умерших.

"Эти находки нарушают привычные представления о культуре Лянчжу, известной своими изысканными ритуалами и высоким уровнем духовности", — поясняет Савада.

От ритуала к бытовому предмету?

Исследователи выделили два основных типа изделий:

Тип артефакта Описание Возможное назначение Черепные чаши Горизонтально распиленные черепа взрослых людей Ритуальное использование, возможно, в церемониях предков Маски из черепов Вертикально расколотые лицевые части черепа Символические изображения, связанные с верованиями или театральными обрядами

Ранее подобные чаши из человеческих черепов встречались в элитных захоронениях, что подтверждает их ритуальное значение. Однако маски из лицевых костей — уникальны, аналогов им не найдено ни в Китае, ни в других регионах неолита.

Некоторые кости содержат отверстия и следы умышленного выравнивания, что говорит о ремесленной обработке.

Когда кости стали "материалом"

Учёные предполагают, что этот феномен связан с изменением социальной структуры. Лянчжу был городом с населением, превышавшим несколько тысяч человек, и люди перестали знать всех своих соседей лично.

"Когда сообщество растёт, анонимность усиливается — и кости перестают быть останками близких, превращаясь в безличный материал", — поясняет Элизабет Бергер, биоархеолог из Калифорнийского университета в Риверсайде.

Она отмечает, что обработанные кости могли использоваться в ремесленных целях или как временные ритуальные предметы, а затем просто выбрасывались.

"Самое поразительное в этой находке — то, что обработанные человеческие кости оказались мусором", — добавила Бергер.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка: считать обработку костей проявлением жестокости.

Последствие: искажение культурного контекста неолита.

Альтернатива: рассматривать её как часть ритуальных или социальных практик, связанных с изменением восприятия смерти.

Ошибка: интерпретировать артефакты только через религиозную призму.

Последствие: упустить социальные причины — урбанизацию, изменение родственных связей.

Альтернатива: учитывать роль городской среды и переход от общинного к анонимному обществу.

Ошибка: приравнивать феномен Лянчжу к каннибализму или насилию.

Последствие: неверная оценка культуры, имевшей высокий уровень организации.

Альтернатива: признать, что это особая форма художественного и символического самовыражения.

Что говорят эксперты

"Эта практика могла быть частью ритуалов, связанных с памятью о предках или представлениями о силе костей как источнике духовной энергии", — предполагает Дзюнмэй Савада.

"Жители Лянчжу, возможно, воспринимали тела не как священные реликвии, а как источник материала для символических действий", — соглашается Бергер.

Радиоуглеродный анализ показал, что традиция обработки костей просуществовала около 200 лет, а затем резко исчезла - как будто культура сама отреклась от этого обычая.

А что если это отражение социальных перемен?

Археологи видят в феномене Лянчжу симптом ранней урбанизации: общество стало многолюдным, стратифицированным, и отношения между людьми — более безличными. Переход от родовых связей к городскому сообществу изменил ценность человеческих останков.

Это могло стать отражением нового взгляда на тело и смерть - прагматичного, утилитарного, где сакральное постепенно уступает место функциональному.

Плюсы и минусы открытия

Плюсы Минусы Уникальные археологические данные о культуре Лянчжу Отсутствие контекста использования артефактов Новое понимание социальных трансформаций неолита Трудности в интерпретации символического значения Расширяет знания о ранних городах Восточной Азии Этические вопросы при изучении человеческих останков Подтверждает связь урбанизации с изменением погребальных традиций Ограниченные письменные источники эпохи

FAQ

— Что такое культура Лянчжу?

Неолитическая цивилизация Китая (3300-2300 гг. до н. э.), известная своим развитым земледелием, нефритовыми артефактами и ранними формами урбанизма.

— Использовали ли эти кости для насилия?

Нет, признаков жертвоприношений или расчленений не найдено — обработка происходила после естественного разложения тел.

— Почему кости выбрасывали в каналы?

Вероятно, после ритуального использования они теряли сакральную ценность и утилизировались как обычные предметы.

— Как долго существовала эта практика?

Около двух столетий, после чего бесследно исчезла.

— Может ли это быть формой искусства?

Некоторые исследователи считают обработку черепов символическим выражением, сродни скульптуре или маске.

Мифы и правда

Миф: люди Лянчжу были варварами.

Правда: это высокоразвитое общество с системой каналов, архитектурой и ремёслами.

Миф: черепные чаши использовались для жертвоприношений.

Правда: скорее всего, они служили ритуальным или символическим целям.

Миф: кости принадлежали врагам.

Правда: нет доказательств, что это были чужаки; кости могли принадлежать членам самого сообщества.

Три интересных факта

Город Лянчжу был укреплён системой каналов длиной более 30 км - ранний пример гидротехнической инженерии. Анализ ДНК показывает, что жители Лянчжу были земледельцами и мастерами по нефриту. Маски из лицевых костей — единственные известные артефакты такого типа в Восточной Азии.

Исторический контекст

3000-2500 гг. до н. э. - расцвет культуры Лянчжу.

2500-2300 гг. до н. э. - внезапное исчезновение ритуала обработки костей.

2007 год: Лянчжу признан ЮНЕСКО объектом Всемирного наследия.

2025 год: опубликовано новое исследование, раскрывающее социальные и символические аспекты древней практики.