Лиам Нисон
Лиам Нисон
© flickr.com by Karen Seto is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic
Алексей Ларин Опубликована сегодня в 20:46

Сын Лиама Нисона сделал судьбоносный шаг: роман длиной в восемь лет получил продолжение

29-летний Дэниел Нисон, младший сын голливудского актёра Лиама Нисона, сделал предложение руки и сердца своей возлюбленной Натали Акерман. Молодой человек поделился в социальных сетях фотографиями с романтичного момента: на снимках видно, как он встает на одно колено во время прогулки на лодке и преподносит девушке кольцо с крупным бриллиантом. Сюрприз оказался для Натали неожиданным, но её эмоции выдали искреннее счастье.

"Жизнь прекрасна!" — написал Дэниел в комментарии к публикации.

Долгая история любви

История отношений пары началась ещё в студенческие годы. Дэниел и Натали познакомились восемь лет назад и с тех пор неразлучны. Их связывает не только сильная привязанность, но и схожие взгляды на жизнь. Оба ценят творчество, свободу и стремятся развиваться в профессиональном плане. Сегодня влюблённые живут в Нью-Йорке, где строят совместное будущее.

Решение о помолвке Дэниел принял не спонтанно: их отношения давно переросли юношеский роман в серьёзный союз, в котором царят доверие и поддержка. В честь особенного события пара устроила вечеринку для близких друзей, где отпраздновала новый этап в своей жизни.

Семья Нисонов

Дэниел родился в браке Лиама Нисона и актрисы Наташи Ричардсон. Когда мальчику было всего 12 лет, мать трагически погибла в результате несчастного случая на горнолыжном курорте. Это событие стало тяжёлым ударом для всей семьи. После её смерти актёр воспитывал сыновей один. Помимо Дэниела, у Лиама есть старший наследник Майкл, который также активно проявляет себя в творческой среде.

Несмотря на потерю, Нисоны сохранили крепкую связь внутри семьи. Дэниел не раз отмечал, что отец был и остаётся для него главным примером стойкости и жизненной мудрости.

Карьера и личные увлечения

Хотя Дэниел родом из актёрской династии, он не сразу выбрал путь в киноиндустрии. Молодой человек интересовался модой и бизнесом, некоторое время работал в сфере дизайна одежды, а позже попробовал себя в кинопроектах. Тем не менее, в отличие от отца, он предпочитает оставаться вне активного внимания Голливуда, сосредотачиваясь на личной жизни и собственных интересах.

Натали, в свою очередь, поддерживает его стремления и сама реализуется в профессии. Вместе они составляют гармоничную пару, для которой баланс между карьерой и личным счастьем имеет первостепенное значение.

