Лиам Хемсворт
Лиам Хемсворт

Алексей Ларин Опубликована сегодня в 7:45

Любовь, прошедшая через огонь и папарацци: как актёр из "Голодных игр" снова рискнул сердцем

Лиам Хемсворт назвал помолвку с Габриэллой Брукс самым счастливым моментом в жизни

Новость о помолвке австралийского актёра Лиама Хемсворта с моделью Габриэллой Брукс моментально разлетелась по всему миру. Звезда "Голодных игр" признался, что сейчас переживает по-настоящему счастливый период своей жизни.

"Я невероятно взволнован", — сказал актёр Лиам Хемсворт.

Эти слова прозвучали в эфире утреннего шоу Today, где артист стал гостем в минувший понедельник. На вопрос ведущей о предстоящем бракосочетании Лиам улыбнулся и подтвердил — они с Габриэллой официально обручены.

История любви, проверенная временем

Отношения Лиама и Габриэллы начались в 2019 году, когда актёр только переживал болезненный развод с певицей Майли Сайрус. Тогда поклонники не верили, что Хемсворт снова решится на серьёзные чувства. Однако Брукс стала для него опорой — спокойной, домашней и далёкой от скандалов.

Их роман развивался вдали от внимания прессы: совместные поездки, редкие фото с друзьями, тёплые поздравления в соцсетях. Только в сентябре пара поделилась с фанатами черно-белым снимком, где Габриэлла показывает кольцо с крупным бриллиантом.

"Но нет, не на Мальдивах. На самом деле мы очень рады. Это самое счастливое время в моей жизни", — отметил актёр Лиам Хемсворт.

Актёр уточнил, что предложение не было сделано на тропическом острове, как предполагали фанаты.

"Мы ездили туда недавно, я только что закончил съёмки и полетел прямо на Мальдивы, где наконец-то снял волосы… или, скорее, снял парик", — с улыбкой добавил он, вспоминая свою роль в "Ведьмаке".

Семья поддержала выбор Лиама

По словам близких к паре источников, родные актёра с самого начала приняли Габриэллу. Девушка произвела впечатление скромной, доброжелательной и очень искренней.

"Их отношения гармоничные и невероятно особенные", — добавил источник, близкий к семье Хемсворта.

Для самого актёра эта поддержка особенно важна. Лиам всегда был тесно связан с братьями Крисом и Люком, которые нередко дают ему советы и шутят о "вечно младшем" брате. Теперь, как говорят инсайдеры, вся семья с нетерпением ждёт свадьбы.

Как развивались их отношения

Сначала Лиам и Габриэлла держали дистанцию от общественного внимания. Они появлялись вместе лишь на редких мероприятиях в Австралии, где проводили большую часть времени.

Позже, когда внимание СМИ ослабло, пара стала делиться небольшими фрагментами личной жизни: совместные прогулки с собаками, отдых у океана, короткие видео.

Габриэлла, по словам друзей, вдохнула в актёра спокойствие, которого ему не хватало. Она не стремится к славе, предпочитает камерность и настоящие эмоции.

Планы на свадьбу

Хотя точная дата церемонии пока не объявлена, поклонники уверены, что праздник пройдёт в родной Австралии, в узком кругу семьи и друзей. Пара ценит приватность и избегает публичных мероприятий, если речь идёт о личном.

Вероятно, церемония будет скромной, но наполненной смыслом — без излишней роскоши, с акцентом на семейные традиции.

Сравнение: как Хемсворт относится к браку

Аспект Ранее с Майли Сайрус Сейчас с Габриэллой Брукс
Публичность Максимальная, постоянное внимание прессы Минимальная, закрытость от публики
Темп отношений Вспышка, частые расставания Спокойное развитие, стабильность
Атмосфера в паре Эмоциональные перепады Гармония и доверие

Советы от звездных пар

  1. Не спешить с официальными шагами, пока отношения не пройдут проверку временем.

  2. Учиться разделять личное и публичное.

  3. Уважать индивидуальные границы друг друга.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: делать предложение ради красивого кадра.

  • Последствие: эмоциональная выхолощенность и неискренность момента.

  • Альтернатива: как поступил Хемсворт — создать интимную атмосферу, понятную только двоим.

А что если…

А если бы актёр не встретил Габриэллу? Возможно, он продолжал бы скрываться от внимания прессы и сосредоточился исключительно на работе. Но судьба распорядилась иначе — рядом появилась женщина, с которой ему спокойно.

FAQ

Как долго Лиам и Габриэлла вместе?
Они начали встречаться в 2019 году, а в 2025 году объявили о помолвке.

Где может пройти свадьба?
С большой вероятностью — в Австралии, вдали от папарацци.

Чем занимается Габриэлла Брукс?
Она модель, участвующая в международных показах и рекламных кампаниях.

Мифы и правда

Миф: Лиам сделал предложение на Мальдивах.
Правда: актёр опроверг это — предложение состоялось в другом, более личном месте.

Миф: пара готовится к пышной свадьбе.
Правда: Хемсворт не любит громких событий и предпочитает домашние праздники.

Миф: Габриэлла изменила актёра ради карьеры.
Правда: она не использует его популярность и редко даёт интервью.

Исторический контекст

Лиам Хемсворт стал известен после выхода фильма "Голодные игры", где сыграл роль Гейла. До этого он работал на телевидении в Австралии и пробовал себя в спортивных драмах. После переезда в США его карьера стремительно пошла вверх, но актёр всегда подчёркивал, что именно родина и семья дают ему опору.

