Любовь, прошедшая через огонь и папарацци: как актёр из "Голодных игр" снова рискнул сердцем
Новость о помолвке австралийского актёра Лиама Хемсворта с моделью Габриэллой Брукс моментально разлетелась по всему миру. Звезда "Голодных игр" признался, что сейчас переживает по-настоящему счастливый период своей жизни.
"Я невероятно взволнован", — сказал актёр Лиам Хемсворт.
Эти слова прозвучали в эфире утреннего шоу Today, где артист стал гостем в минувший понедельник. На вопрос ведущей о предстоящем бракосочетании Лиам улыбнулся и подтвердил — они с Габриэллой официально обручены.
История любви, проверенная временем
Отношения Лиама и Габриэллы начались в 2019 году, когда актёр только переживал болезненный развод с певицей Майли Сайрус. Тогда поклонники не верили, что Хемсворт снова решится на серьёзные чувства. Однако Брукс стала для него опорой — спокойной, домашней и далёкой от скандалов.
Их роман развивался вдали от внимания прессы: совместные поездки, редкие фото с друзьями, тёплые поздравления в соцсетях. Только в сентябре пара поделилась с фанатами черно-белым снимком, где Габриэлла показывает кольцо с крупным бриллиантом.
"Но нет, не на Мальдивах. На самом деле мы очень рады. Это самое счастливое время в моей жизни", — отметил актёр Лиам Хемсворт.
Актёр уточнил, что предложение не было сделано на тропическом острове, как предполагали фанаты.
"Мы ездили туда недавно, я только что закончил съёмки и полетел прямо на Мальдивы, где наконец-то снял волосы… или, скорее, снял парик", — с улыбкой добавил он, вспоминая свою роль в "Ведьмаке".
Семья поддержала выбор Лиама
По словам близких к паре источников, родные актёра с самого начала приняли Габриэллу. Девушка произвела впечатление скромной, доброжелательной и очень искренней.
"Их отношения гармоничные и невероятно особенные", — добавил источник, близкий к семье Хемсворта.
Для самого актёра эта поддержка особенно важна. Лиам всегда был тесно связан с братьями Крисом и Люком, которые нередко дают ему советы и шутят о "вечно младшем" брате. Теперь, как говорят инсайдеры, вся семья с нетерпением ждёт свадьбы.
Как развивались их отношения
Сначала Лиам и Габриэлла держали дистанцию от общественного внимания. Они появлялись вместе лишь на редких мероприятиях в Австралии, где проводили большую часть времени.
Позже, когда внимание СМИ ослабло, пара стала делиться небольшими фрагментами личной жизни: совместные прогулки с собаками, отдых у океана, короткие видео.
Габриэлла, по словам друзей, вдохнула в актёра спокойствие, которого ему не хватало. Она не стремится к славе, предпочитает камерность и настоящие эмоции.
Планы на свадьбу
Хотя точная дата церемонии пока не объявлена, поклонники уверены, что праздник пройдёт в родной Австралии, в узком кругу семьи и друзей. Пара ценит приватность и избегает публичных мероприятий, если речь идёт о личном.
Вероятно, церемония будет скромной, но наполненной смыслом — без излишней роскоши, с акцентом на семейные традиции.
Сравнение: как Хемсворт относится к браку
|Аспект
|Ранее с Майли Сайрус
|Сейчас с Габриэллой Брукс
|Публичность
|Максимальная, постоянное внимание прессы
|Минимальная, закрытость от публики
|Темп отношений
|Вспышка, частые расставания
|Спокойное развитие, стабильность
|Атмосфера в паре
|Эмоциональные перепады
|Гармония и доверие
Советы от звездных пар
-
Не спешить с официальными шагами, пока отношения не пройдут проверку временем.
-
Учиться разделять личное и публичное.
-
Уважать индивидуальные границы друг друга.
Ошибка → Последствие → Альтернатива
-
Ошибка: делать предложение ради красивого кадра.
-
Последствие: эмоциональная выхолощенность и неискренность момента.
-
Альтернатива: как поступил Хемсворт — создать интимную атмосферу, понятную только двоим.
А что если…
А если бы актёр не встретил Габриэллу? Возможно, он продолжал бы скрываться от внимания прессы и сосредоточился исключительно на работе. Но судьба распорядилась иначе — рядом появилась женщина, с которой ему спокойно.
FAQ
Как долго Лиам и Габриэлла вместе?
Они начали встречаться в 2019 году, а в 2025 году объявили о помолвке.
Где может пройти свадьба?
С большой вероятностью — в Австралии, вдали от папарацци.
Чем занимается Габриэлла Брукс?
Она модель, участвующая в международных показах и рекламных кампаниях.
Мифы и правда
Миф: Лиам сделал предложение на Мальдивах.
Правда: актёр опроверг это — предложение состоялось в другом, более личном месте.
Миф: пара готовится к пышной свадьбе.
Правда: Хемсворт не любит громких событий и предпочитает домашние праздники.
Миф: Габриэлла изменила актёра ради карьеры.
Правда: она не использует его популярность и редко даёт интервью.
Исторический контекст
Лиам Хемсворт стал известен после выхода фильма "Голодные игры", где сыграл роль Гейла. До этого он работал на телевидении в Австралии и пробовал себя в спортивных драмах. После переезда в США его карьера стремительно пошла вверх, но актёр всегда подчёркивал, что именно родина и семья дают ему опору.
