Лиам Хемсворт
Лиам Хемсворт
© commons.wikimedia.org by Dick Thomas Johnson from Tokyo, Japan is licensed under CC BY 2.0
Алексей Ларин Опубликована сегодня в 2:06

После Майли — тишина, а теперь кольцо: как Лиам снова поверил в любовь

Лиам Хемсворт и модель Габриэлла Брукс объявили о помолвке

История Лиама Хемсворта и Габриэллы Брукс получила новый поворот: пара объявила о своей помолвке. Для актера это важный этап в жизни, ведь спустя несколько лет после расставания с Майли Сайрус он снова готов связать себя узами брака. Для поклонников же — это радостная новость, ведь отношения звездной пары долгое время оставались скрытыми от посторонних глаз.

Как стало известно о помолвке

29-летняя австралийская модель Габриэлла Брукс опубликовала в личном блоге фото с Лиамом Хемсвортом. На снимке девушка нежно обнимает актера, а на её пальце заметно кольцо с крупным бриллиантом. Этот кадр стал своего рода официальным подтверждением слухов о помолвке, которые ходили уже несколько недель.

Подписчики сразу же отреагировали на публикацию десятками поздравлений и теплых комментариев. Многие отметили, что давно ждали именно такого шага от пары, которая с 2019 года старалась не привлекать к себе лишнего внимания.

История их отношений

Роман Лиама и Габриэллы начался в конце 2019 года, вскоре после громкого развода актера с певицей Майли Сайрус. Тогда многие не верили, что новые отношения будут серьезными, но время показало обратное. Несмотря на то, что пара редко появляется вместе на публичных мероприятиях, их союз оказался крепким и стабильным.

Они предпочитают проводить время вдали от вспышек фотокамер, отдыхая на природе, путешествуя или встречаясь в кругу близких друзей. Подобная сдержанность, по мнению поклонников, только укрепила их связь и помогла сохранить теплоту чувств.

Брак с Майли Сайрус

Для Лиама это будет второй брак. В 2018 году он женился на Майли Сайрус, с которой у него были длительные, но непростые отношения. Их союз просуществовал всего полтора года: уже в 2019-м супруги оформили развод. После этого актера практически не видели на красных дорожках в компании девушек, и лишь с появлением Габриэллы стало ясно, что он снова нашел счастье.

Реакция поклонников

Фанаты пары не скрывают восторга. В комментариях под публикацией модели можно найти десятки сообщений с поздравлениями и теплыми пожеланиями.

"Поздравляю, Гэбби, это важно! Я помню, как ты впервые заговорила о Лиаме, а теперь посмотрите на вас двоих! Так рад за тебя", — написал один из пользователей сети.

