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Актриса Лиа Ремини подала на развод после 21 года брака
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Подруга Дженнифер Лопес решила развестись с мужем

Актриса Лиа Ремини подала на развод после 21 года брака

Звезда сериала "Король Квинса" Лиа Ремини подала на развод, пишет TMZ.

Актриса решила развестить без помощи адвоката, как и её подруга Дженнифер Лопес. В документах Лиа Ремини назвала в качестве причины расставания непримиримые разногласия. Уточняется, что пара официально рассталась 1 августа.

Издание отметило, что Лиа Ремини долго решалась на развод. Актриса признавалась, что и она, и её супруг сильно изменились за 21 год совместной жизни. По мнению актрисы, теперь они не подходят друг другу. При этом она рассказывала, что считает свой долгий брак достижением.

Напомним, что Лиа Ремини была замужем за актёром Анджело Пагана с 2003 года. В их браке родилалась дочь София Белла.

Фото: freepik.com/freepik

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