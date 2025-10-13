Li Auto сделала шаг, которого россияне ждали годами: обновление удивило

На автомобилях китайского бренда Li Auto (Lixiang) появилась новая опция, которую давно ждали владельцы — поддержка русского языка в заводской прошивке. Этот шаг стал важным сигналом для рынка: компания явно усиливает своё присутствие в русскоязычном пространстве, включая страны СНГ.

Представители дистрибьютора марки Sinomach Auto сообщили, что обновление уже распространяется, но перевод пока находится на этапе тестирования. В ближайших обновлениях разработчики планируют доработать интерфейс и улучшить качество локализации.

"Пойман на месте преступления", — пояснил сооснователь клуба владельцев Li Auto Александр Рассказов.

Что изменилось в обновлении

Прошивка версии 8.0 - первая, где русский язык включён в базовую систему. Это значит, что покупателям не нужно вручную скачивать дополнительные пакеты перевода. Однако пока функция доступна не на всех моделях.

Владельцы отмечают, что русский интерфейс появился только на рестайлинговых кроссоверах - обновлённых версиях автомобилей. На дореформенных моделях язык появится позже, когда адаптация будет завершена. В сообществе владельцев отметили, что шаг вполне логичен: машины официально представлены в Казахстане и Узбекистане, где русский язык активно используется.

"Но это же очевидно, если машина официально "присутствует" в Казахстане и Узбекистане", — отметил сооснователь клуба владельцев Li Auto Александр Рассказов.

Сравнение: старые и новые версии прошивки

Параметр Прошивка до версии 8.0 Прошивка 8.0 и выше Русский язык Отсутствует Добавлен (тестовый) Голосовое управление Только китайский и английский Частично русифицировано Навигация Карты Китая Добавлены международные слои Поддержка обновлений Только OTA Китай Международные OTA-пакеты Мультимедиа Без русских субтитров Добавлены субтитры и интерфейс

Советы шаг за шагом: как обновить систему

Подключите автомобиль к Wi-Fi. Перейдите в меню "Настройки" → "Обновление системы". Убедитесь, что установлена версия 8.0 или выше. После обновления выберите язык интерфейса → "Русский (тест)". Перезапустите мультимедийную систему для активации перевода.

Пока перевод не идеален — встречаются неточности, особенно в технических терминах и навигационных подсказках. Однако пользователи отмечают, что пользоваться меню стало удобнее, а интерфейс воспринимается интуитивно.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка: Откладывать обновление из-за "тестового" статуса русского языка.

Последствие: Автомобиль может не получить последующие улучшения интерфейса.

Альтернатива: Установить версию 8.0 и следить за OTA-обновлениями через официальный сайт или приложение Li Auto.

А что если русский язык не появится на старых моделях?

Даже если поддержка не будет добавлена официально, владельцы смогут использовать сторонние решения. Уже существуют адаптированные прошивки и локализаторы от энтузиастов, которые устанавливаются через USB или облачную синхронизацию. Однако такие модификации лишают машину гарантии, поэтому лучше дождаться официального релиза.

Li Auto, в отличие от некоторых китайских конкурентов, активно взаимодействует с международными дистрибьюторами, что повышает шанс официального обновления даже для ранних версий кроссоверов.

Плюсы и минусы новой прошивки

Плюсы Минусы Русский язык в меню и настройках Тестовый статус перевода Улучшенная навигация Возможны ошибки перевода Поддержка OTA-обновлений Не на всех моделях Более удобный интерфейс Временные сбои голосового управления

FAQ

— Как узнать, есть ли у меня версия 8.0?

Зайдите в раздел "О системе" на центральном экране. Если номер прошивки начинается с "8.0.x", значит, вы уже на новой версии.

— Когда обновление появится на всех моделях?

Компания не называет точные сроки, но представители дистрибьютора заверили, что работа над локализацией продолжается.

— Можно ли установить прошивку вручную?

Да, при наличии официального файла обновления. Но производитель рекомендует дождаться OTA-доступа, чтобы избежать конфликтов в системе.

— Работает ли голосовой ассистент на русском?

Частично: команды вроде "Навигация домой" или "Включи музыку" уже доступны, но сложные запросы пока не поддерживаются.

— Поддерживает ли система русские карты?

Да, но с ограничениями. Пока доступны слои Google и Яндекс, однако интеграция не полная.

Мифы и правда

Миф Правда Русский язык добавили из-за давления дистрибьюторов Решение приняли инженеры Li Auto после выхода бренда на рынок СНГ Русификация доступна только в России Функция активна во всех странах с русскоязычным интерфейсом Перевод сделали некачественно Перевод действительно тестовый, но команда его регулярно улучшает

Исторический контекст: Li Auto и выход на международный рынок

Компания Li Auto, основанная в 2015 году, изначально ориентировалась на внутренний китайский рынок, предлагая гибридные кроссоверы с удлинённым пробегом.

Первым массовым успехом стал Li ONE, позже появились модели L7, L8 и L9.

Выход в Казахстан и Узбекистан стал ключевым шагом к экспансии в СНГ.

Добавление русского языка в заводскую прошивку стало логичным продолжением этой стратегии.

3 интересных факта о Li Auto