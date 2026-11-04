Машина остаётся на ходу, но экран просит настройки: что происходит с аккаунтами китайских авто

28 октября в российских чатах владельцев Li Auto началась волна сообщений о потере доступа к мастер-аккаунтам. Машины при этом продолжали запускаться, а базовые функции работы двигателя и трансмиссии не страдали. Однако центральные экраны мультимедийных систем превратились в QR-коды для первичной настройки, а операционная система автомобилей сбрасывалась. Это состояние создавало парадоксальную ситуацию: автомобиль оставался функциональным транспортным средством, но владельцы теряли возможность управлять его цифровой составляющей и удалённым доступом.

Ключевым звеном этой цепи оказался сервис eSender, используемый для регистрации виртуальных китайских номеров. Для автомобилей, ввезённых в Россию по каналам параллельного импорта, китайская SIM-карта — обязательное условие для привязки мастер-аккаунта к VIN-номеру. Пользователи зафиксировали, что перед взломом в аккаунты eSender поступали несанкционированные попытки входа. Вероятнее всего, была скомпрометирована база данных этого сервиса, что дало злоумышленникам доступ к каналам SMS-аутентификации, используемым для авторизации в приложении Li Auto.

Механика перехвата и ограничения доступа

После получения доступа к виртуальному номеру мошенники не могли мгновенно взять управление автомобилем. Для этого им требовалось отсканировать QR-код, отображаемый на заблокированном экране мультимедийной системы пострадавшего владельца. Именно поэтому в чатах появились сообщения от злоумышленников с приложением экрана смартфона, демонстрирующим доступ к VIN-номеру жертвы, и просьбой прислать фотографию центрального дисплея. Взамен предлагалось "решить проблему" за сумму в несколько десятков тысяч рублей. Согласившись, владелец фактически передал бы возможность завершения первичной настройки третьим лицам, что открыло бы им полноценный удалённый контроль над цифровой начинкой автомобиля.

Китайская служба поддержки Li Auto изначально указывала, что автомобили были зарегистрированы на других пользователей, рекомендуя обращаться к дилерам. Оператор уточнил, что процедура переоформления подержанных машин действует для Казахстана и Узбекистана. Есть основания полагать, что мошенники использовали именно этот канал, оформляя автомобили на подставных лиц в соседних странах, где правила регистрации и проверки личности могут отличаться по строгости.

Официальная реакция и техническое решение

2 ноября официальный дистрибьютор Li Auto в России выпустил заявление, назвав восстановление доступа приоритетной задачей. Компания разработала процедуру подтверждения принадлежности аккаунта законному владельцу. Владельцам прямо рекомендовали не вступать в переговоры с мошенниками, не переводить деньги и не передавать коды подтверждения третьим лицам. Единственным корректным шагом названо обращение в официальную службу поддержки или к дилеру.

Техническая уязвимость, из-за которой возникла проблема, уже начала уходить в прошлое. Li Auto внедряет новый метод авторизации, не требующий китайского номера телефона. Это решение распространится на все автомобили бренда, в том числе на модели 2023 и 2024 модельных годов, независимо от канала приобретения. Новейший Li Auto L9, представленный в России, уже получил возможность регистрации мастер-аккаунта через электронную почту, исключая зависимость от внешних SMS-сервисов и устраняя главный вектор атаки.