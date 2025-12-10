Льготы больше не для всех: новый режим на Дальнем Востоке заставит сверхприбыльные проекты платить по полной

Введение единого преференциального режима на Дальнем Востоке и в Арктике приобретает более чёткие контуры: для высокорентабельных инвестиционных проектов планируют установить дополнительное налогообложение. Об этом сообщает ТАСС. Решение должно обеспечить справедливую систему поддержки, где льготы будут распределяться с учетом реальной эффективности бизнеса.

Параметры нового режима

Инициатор подхода, вице-премьер Юрий Трутнев, подчеркнул, что единый режим должен устранить претензии, возникавшие у финансового блока правительства. По его словам, часть проектов демонстрирует слишком высокую доходность, поэтому применение сниженных ставок для них не выглядит оправданным. Чтобы сбалансировать условия, разработчики концепции предлагают ориентироваться на среднеотраслевые показатели рентабельности.

В случае превышения установленных значений налоги будут начисляться в полном объеме. Такая схема позволит сохранить стимулы для большинства инвесторов и одновременно исключить ситуации, когда льготами пользуются наиболее прибыльные компании. Подход, по словам Трутнева, должен повысить прозрачность работы механизма и снизить риски для бюджета.

Критерии получения льгот

В проекте уточняется, что льготы по налогу на прибыль будут зависеть от рентабельности, которая сравнивается со среднероссийским уровнем в соответствующей отрасли, умноженным на специальный коэффициент. Если итоговая величина окажется выше рассчитанного порога, сумму превышения будут облагать по полной ставке. При этом льготы по имуществу, земле, НДПИ и страховым взносам сохраняются автоматически и не зависят от рентабельности инвестпроекта.

"Мы договорились, что будем применять среднеотраслевые показатели рентабельности, в случае, когда рентабельность будет превышать установленные уровни, то налоги, тем не менее, будут взиматься", — сказал вице-премьер.

Такая модель позволит учитывать специфику отраслей и обеспечивать сбалансированность стимулирующих мер при реализации крупных инициатив.

Принципы работы единого режима

Новый формат объединит существующие инструменты — ТОР, СПВ, АЗРФ и КОРФ — в единую систему. Поддержку будут получать только новые инвестиционные проекты, прежде всего в приоритетных отраслях. Решения о присвоении статуса резидента станут принимать на основе цифровых сервисов Минвостокразвития и Минфина, куда будут загружать проекты для оценки отраслевыми экспертами.

Инвесторам предстоит соответствовать обязательным требованиям: минимальный объем вложений составит 10 млн рублей, а налоговые льготы будут предоставляться сроком на десять лет. При этом параметр рентабельности станет ключевым элементом расчёта, определяя степень государственной поддержки в зависимости от эффективности бизнеса.