Кутепов: льготная ипотека способствует экономическому развитию регионов с высоким спросом на трудовые ресурсы

Председатель Комитета Совета Федерации по экономической политике Андрей Кутепов, как сообщает РИА Новости, считает, что льготные ипотечные программы способны эффективно поддерживать экономическое развитие в конкретных регионах, где необходимо привлечение рабочей силы. На ВЭФ-2024 он отметил, что ипотека хорошо зарекомендовала себя на Дальнем Востоке, несмотря на имеющиеся недостатки. Кутепов объяснил, что успех программы измеряется тем, насколько комфортные условия жилья она предоставляет.

По мнению сенатора, стоит направлять усилия на те регионы, где трудовые ресурсы наиболее востребованы. Он подчеркнул, что в регионах, вовлеченных в строительство новых объектов, спрос на ипотеку значительно возрастает. Кутепов также выделил потенциал Якутии и Амурской области для развития, а также отметил активность местных правительств.

"Хотя изменения не происходят мгновенно, наблюдается общий рост, что является позитивным знаком", - заключил сенатор.

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