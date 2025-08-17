Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Современные новостройки
Современные новостройки
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Главная / Приволжский федеральный округ
Алла Малькова Опубликована сегодня в 7:33

Как спасти ипотеку в Саратове — регион ищет нестандартные пути

В Саратове предложили гибкие ипотечные ставки и льготную аренду для решения жилищного вопроса

В Саратовской области депутаты и эксперты ищут способы сделать ипотеку более доступной для жителей. Поводом для обсуждения стала инициатива председателя Госдумы Вячеслава Володина о введении дифференцированных ставок по ипотечным кредитам в зависимости от доходов граждан. Сейчас этот вопрос рассматривается на федеральном уровне.

Несмотря на относительно низкие цены на жилье в регионе — в среднем 96,1 тыс. рублей за квадратный метр — рынок ипотеки переживает спад. За первое полугодие 2024 года саратовцы оформили лишь 3,5 тыс. кредитов на общую сумму 12,6 млрд рублей. По данным Центробанка, это на 50% меньше по объему выдачи и на 60% — по количеству сделок по сравнению с прошлым периодом. Основными причинами называют высокие ставки и сокращение льготных программ.

Депутат Дмитрий Пьяных обратил внимание на непосильную нагрузку на заемщиков: выплаты по ипотеке могут достигать двух третей дохода семьи, а итоговая переплата превышает сумму кредита в 2-3 раза. Многие молодые семьи отказываются от покупки жилья в кредит, опасаясь долговой кабалы.

Эксперты предлагают различные решения. Экономист Александр Неверов считает, что дифференцированные ставки, подобные арктической и дальневосточной ипотеке, могли бы помочь. Юлия Копченко, профессор СГТУ, предлагает учитывать не только доход, но и место проживания заемщика, а риелтор Виталий Смоляков настаивает на ограничениях для покупателей нескольких квартир.

Альтернативой может стать развитие льготной аренды, особенно для молодых семей. Ольга Маркова из Сбербанка напомнила о региональных программах, где снижение ставок субсидируется местными бюджетами, как в Чувашии и Тыве.

Председатель Саратовской облдумы Алексей Антонов подчеркнул, что ключевая задача — баланс между доступностью кредитов для населения и интересами банков и застройщиков. Только так можно оживить рынок жилья без ущерба для экономики региона.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

В Башкирии молния убила табун из семи лошадей 12.08.2025 в 17:38

Разряд с небес: как гроза унесла жизни целого табуна лошадей

Трагический инцидент произошел в селе 1-Туркменово Баймакского района Башкирии — во время грозы разряд молнии убил семь лошадей, принадлежавших местному жителю. По данным МЧС республики, животные в момент удара находились в опасной близости от линии электропередач.

Читать полностью » Над Татарстаном сбиты девять украинских дронов, среди них — 12.08.2025 в 15:05

Стало известно о самой массированной атаке беспилотников в Татарстане

Над Татарстаном в ходе массированного налёта силами ПВО было уничтожено девять украинских беспилотников. По информации Mash , Вооружённые силы Украины задействовали аппараты самолётного типа, включая китайские аналоги ударных дронов "Герань". Летательные аппараты массой до 150 килограммов способны нести боевую часть весом 40 килограммов.

Читать полностью » Батыр Эмеев утвержден на пост председателя правительства Мордовии 11.08.2025 в 23:43

Шаг за шагом к лучшему: новый премьер Мордовии о своих планах для региона

Госсобрание Мордовии единогласно утвердило кандидатуру Батыра Эмеева на должность председателя правительства республики. Ранее он занимал пост вице-премьера в региональном кабинете министров. О назначении сообщил глава Мордовии Артем Здунов в своем Telegram-канале, выразив уверенность в успешной работе нового руководителя.

Читать полностью » Путин одобрил выделение 8 млрд рублей на развитие инфраструктуры Омской области 11.08.2025 в 19:05

Область в Приволжье получит федеральные кредиты на строительство нового аэропорта

Владимир Путин поддержал заявку Омской области на участие в программе казначейских инфраструктурных кредитов. Соответствующую просьбу губернатор региона Виталий Хоценко озвучил во время встречи в Кремле. По словам главы региона, область планирует привлечь более 8 миллиардов рублей на реализацию крупных инвестпроектов.

Читать полностью » Экс-вице-мэру Саранска грозит 15 лет за взятку в 6,1 млн рублей 11.08.2025 в 18:52

Коррупционное дело в Мордовии: завершено расследование против бывшего чиновника

Бывший первый вице-мэр Саранска Илья Соколов, занимавший также должность директора департамента городского хозяйства, предстанет перед судом по обвинению в получении взятки в особо крупном размере. Следствие завершило расследование уголовного дела, по которому экс-чиновнику инкриминируют получение более 6,1 млн рублей.

Читать полностью » Пермский край вошел в тройку лидеров молодежного проекта «МолоТ» в ПФО 10.08.2025 в 22:49

Прикамье стало одним из сильнейших на соревнованиях молодых специалистов

Пермский край продемонстрировал впечатляющие результаты на завершившемся финале окружного проекта "МолоТ" (Молодежный труд), войдя в тройку лучших среди участников из 14 регионов Приволжского федерального округа. Масштабное мероприятие, собравшее 420 молодых специалистов, проходило с 6 по 10 августа на нескольких площадках Прикамья.

Читать полностью » Чувашский бизнесмен устроил самосуд: подростков заставил умываться зеленкой после кражи 10.08.2025 в 19:35

Наказание зеленкой: в Ядрине расследуют инцидент с похищением детей

В Чувашии разгорается скандал вокруг действий местного предпринимателя, который устроил самосуд над двумя несовершеннолетними. По данным следственных органов, 44-летний бизнесмен из города Ядрин застал подростков 2012 и 2013 годов рождения за кражей мандаринов с его торгового прилавка. Вместо обращения в полицию мужчина поступил устроил самосуд.

Читать полностью » Саратов восстанавливается после атаки: открыты горячая линия и пункт временного размещения 10.08.2025 в 16:40

Окна выбиты, есть погибший: последствия ночного удара дронов по Саратову

В Саратове после ночной атаки беспилотников власти оперативно организовали помощь пострадавшим. Для жителей, чьи дома оказались повреждены в результате ударов, открыли пункт временного размещения на базе школы №16, а также запустили круглосуточную горячую линию.

Читать полностью »

Новости
СЗФО

"Народный бюджет" модернизирует библиотеки Коми, создавая современные культурные пространства
Спорт и фитнес

Тренеры по фитнесу назвали оптимальный вес гирь для начинающих в двойных упражнениях
СКФО

На фестивале в Георгиевске определили рекордсмена — яблоко весом больше 500 г
Еда

Как приготовить картошку по-французски с мясным фаршем и сыром — пошаговый рецепт
Культура и шоу-бизнес

Леди Гага получила тысячи комментариев от фанатов "Локомотива" после матча со "Спартаком"
СФО

МЧС локализовало степные пожары в Каа-Хемском и Кызылском районах Тувы
Красота и здоровье

Как добиться сияющей кожи с помощью гидрофильного масла: советы эксперта
Дом

Как проектор заменил мне телевизор в маленькой квартире
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) как информационное агентство «Ньюсинфо», регистрационный номер серия Эл № ФС77-83422 от 10 июня 2022 г.
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор и генеральный директор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), info@newsinfo.ru