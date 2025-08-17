Как спасти ипотеку в Саратове — регион ищет нестандартные пути

В Саратовской области депутаты и эксперты ищут способы сделать ипотеку более доступной для жителей. Поводом для обсуждения стала инициатива председателя Госдумы Вячеслава Володина о введении дифференцированных ставок по ипотечным кредитам в зависимости от доходов граждан. Сейчас этот вопрос рассматривается на федеральном уровне.

Несмотря на относительно низкие цены на жилье в регионе — в среднем 96,1 тыс. рублей за квадратный метр — рынок ипотеки переживает спад. За первое полугодие 2024 года саратовцы оформили лишь 3,5 тыс. кредитов на общую сумму 12,6 млрд рублей. По данным Центробанка, это на 50% меньше по объему выдачи и на 60% — по количеству сделок по сравнению с прошлым периодом. Основными причинами называют высокие ставки и сокращение льготных программ.

Депутат Дмитрий Пьяных обратил внимание на непосильную нагрузку на заемщиков: выплаты по ипотеке могут достигать двух третей дохода семьи, а итоговая переплата превышает сумму кредита в 2-3 раза. Многие молодые семьи отказываются от покупки жилья в кредит, опасаясь долговой кабалы.

Эксперты предлагают различные решения. Экономист Александр Неверов считает, что дифференцированные ставки, подобные арктической и дальневосточной ипотеке, могли бы помочь. Юлия Копченко, профессор СГТУ, предлагает учитывать не только доход, но и место проживания заемщика, а риелтор Виталий Смоляков настаивает на ограничениях для покупателей нескольких квартир.

Альтернативой может стать развитие льготной аренды, особенно для молодых семей. Ольга Маркова из Сбербанка напомнила о региональных программах, где снижение ставок субсидируется местными бюджетами, как в Чувашии и Тыве.

Председатель Саратовской облдумы Алексей Антонов подчеркнул, что ключевая задача — баланс между доступностью кредитов для населения и интересами банков и застройщиков. Только так можно оживить рынок жилья без ущерба для экономики региона.