Программа льготного кредитования для бизнеса в приграничных регионах России: поддержка от ЦБ и МСП

Корпорация МСП и Центральный банк России инициировали программу льготного кредитования, призванную поддержать малый и средний бизнес в приграничных регионах, таких как Брянская, Курская и Белгородская области. Общий лимит этой программы составляет 10 миллиардов рублей, позволяя предпринимателям получать кредиты до 30 миллионов рублей по ставке, не превышающей ключевую в 18%, на срок до одного года с момента получения займа.

Займы будут обеспечены поручительством МСП с повышенным уровнем покрытия и выдаваться через пять банков-партнеров, начиная с сентября. Эта инициатива нацелена на поддержку бизнеса, не обременяя его отраслевыми ограничениями.

Кроме того, премьер-министр Михаил Мишустин дал указание о предоставлении налоговых отсрочек для предпринимателей в Курской области, где с начала августа ведутся боевые действия. Освобождение от налоговых обязательств будет действовать в течение 12 месяцев с последующей рассрочкой выплат и затронет бизнесменов, работающих на приграничных территориях. С начала конфликта более 120 тысяч человек были эвакуированы из опасных районов Курской области.

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