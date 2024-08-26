Госдума планирует внедрение льготной ипотеки для молодых специалистов и работников высокотехнологичных отраслей

В Госдуме рассматривается возможность введения четырех новых программ льготной ипотеки, нацеленных на молодых специалистов и работников высокотехнологичных отраслей.

Анатолий Аксаков, глава комитета по финансовому рынку, поделился этой информацией с "Парламентской газетой". Он отметил, что хотя программа господдержки завершилась 1 июля 2024 года, новые меры для поддержки желающих приобрести жилье необходимы. При этом акцент нужно делать на упорядоченности и четких критериях, чтобы избежать неконтролируемого спроса, который может перегреть рынок недвижимости.

"На следующей сессии планируется обсуждение нескольких новых инициатив, которые упростят гражданам покупку жилья и помогут государству укрепить позиции в ключевых сферах", — добавил Аксаков. По его словам, главным образом новые программы должны ориентироваться на промышленный сектор, с особыми условиями для ценных кадров, особенно в высоких технологиях.

Также может быть рассмотрено введение строительной ипотеки в регионах с активной строительной деятельностью. Сроки появления новых инициатив пока неизвестны, но работа над ними стартует в ближайшее время.

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