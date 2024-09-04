Миссия: привлечь таланты! Новая льготная ипотека поможет россиянам

Глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков, в интервью ТАСС перед Восточным экономическим форумом, рассказал, что новая программа льготной ипотеки будет направлена на поддержку высококвалифицированных специалистов в определенных регионах.

Он подчеркнул, что программа будет иметь целевой характер и призвана способствовать развитию тех регионов, где есть необходимость в привлечении и удержании кадров.

Аксаков отметил, что такая программа, утвержденная на федеральном уровне, могла бы значительно помочь в привлечении профессионалов в нуждающиеся регионы.

Фото: unsplash.com/ grantlemons( Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication)