Lexus, который выглядит быстрее слухов: Sport Concept разогнал разговоры о LFR

Любите спортивные купе Lexus? Тогда этот концепт стоит вашего внимания. Представленный как Lexus Sport Concept, он выглядит настолько цельно и дерзко, что фанаты уже сравнивают его с предполагаемым наследником легендарной LFA.

Дизайн с намёком на легенду

Уже спереди угадываются черты LFA — агрессивные линии, низкий силуэт, акцент на аэродинамике. Боковины и корма тоже выдают ориентацию на скорость, а не на комфортные туры.

Интересная деталь: под задним стеклом заметен силуэт, похожий на крышку моторного отсека. Официальных слухов о среднемоторном Lexus не было, но фанаты уже строят догадки.

Вдохновение и загадки

Некоторые элементы выглядят как чистая концептуальная смелость:

выхлопные трубы спрятаны под спойлером,

необычная "вставка" между крышей и стеклом — то ли дрон, то ли система отвода тепла.

Последний вариант наводит на мысль о силовой установке сзади, но Lexus пока молчит.

Что сказал Lexus

Компания ограничилась лаконичным заявлением:

"Сегодня Lexus представил Sport Concept на The Quail, A Motorsport Gathering в Кармеле, Калифорния. Этот прогрессивный и аутентичный спорткар демонстрирует будущее направление дизайна Lexus. Концепт с низким широким кузовом сочетает динамику и эмоции, предлагая видение спорткара нового поколения".

LFR или просто фантазия?

В 2022 году Lexus зарегистрировал торговую марку LFR, по аналогии с уже ушедшей LFA. Совпадение? Возможно, нет. Тем более что уход RC и сворачивание LC оставляют место для нового яркого купе в линейке марки.

Пока это только шоу-кар, но надежды фанатов на "настоящего наследника LFA" выглядят более чем оправданными.