Lexus
© flickr.com is licensed under CC BY 2.0
Олег Белов Опубликована сегодня в 12:54

Lexus, который выглядит быстрее слухов: Sport Concept разогнал разговоры о LFR

Lexus представил Sport Concept на The Quail 2025: намёк на наследника LFA

Любите спортивные купе Lexus? Тогда этот концепт стоит вашего внимания. Представленный как Lexus Sport Concept, он выглядит настолько цельно и дерзко, что фанаты уже сравнивают его с предполагаемым наследником легендарной LFA.

Дизайн с намёком на легенду

Уже спереди угадываются черты LFA — агрессивные линии, низкий силуэт, акцент на аэродинамике. Боковины и корма тоже выдают ориентацию на скорость, а не на комфортные туры.

Интересная деталь: под задним стеклом заметен силуэт, похожий на крышку моторного отсека. Официальных слухов о среднемоторном Lexus не было, но фанаты уже строят догадки.

Вдохновение и загадки

Некоторые элементы выглядят как чистая концептуальная смелость:

  • выхлопные трубы спрятаны под спойлером,
  • необычная "вставка" между крышей и стеклом — то ли дрон, то ли система отвода тепла.

Последний вариант наводит на мысль о силовой установке сзади, но Lexus пока молчит.

Что сказал Lexus

Компания ограничилась лаконичным заявлением:

"Сегодня Lexus представил Sport Concept на The Quail, A Motorsport Gathering в Кармеле, Калифорния. Этот прогрессивный и аутентичный спорткар демонстрирует будущее направление дизайна Lexus. Концепт с низким широким кузовом сочетает динамику и эмоции, предлагая видение спорткара нового поколения".

LFR или просто фантазия?

В 2022 году Lexus зарегистрировал торговую марку LFR, по аналогии с уже ушедшей LFA. Совпадение? Возможно, нет. Тем более что уход RC и сворачивание LC оставляют место для нового яркого купе в линейке марки.

Пока это только шоу-кар, но надежды фанатов на "настоящего наследника LFA" выглядят более чем оправданными.

Читайте также

Проверка мифа: способ открыть авто мячом не работает на современных машинах сегодня в 9:46

Когда ключи остаются в салоне — этот трюк с мячом обещает чудо, но финал шокирует

Может ли теннисный мяч открыть дверь автомобиля? Эксперты проверили популярный трюк из интернета — и результат оказался совсем не таким, как ожидали.

Читать полностью » Эксперты ВСК: ДТП с грузовиками чаще всего происходят в четверг сегодня в 9:10

Смертельный график: в какие дни большегрузы чаще всего таранят другие машины

Эксперты выяснили, в какие дни недели грузовики чаще всего становятся участниками аварий и какие марки лидируют в антирейтинге.

Читать полностью » Lexus представит спорткар LFR на базе концепта Sport Concept — СМИ сегодня в 8:27

Toyota и Lexus создали платформу для Supra и LFR — автолюбители ждут сенсацию

Lexus готовит преемника легендарного LFA. Новый спорткар LFR станет частью стратегии Toyota по созданию поколения культовых спортивных автомобилей.

Читать полностью » Россия вошла в топ-3 автомобильных рынков Европы в июле 2025 года сегодня в 8:20

Россия вернулась в элиту: автопродажи вывели страну в "топ-3" Европы

Россия вновь вошла в "тройку" крупнейших авторынков Европы: неожиданное возвращение в лидеры произошло на фоне спада продаж у ближайших конкурентов.

Читать полностью » Минфин Японии: экспорт автомобилей в Россию в июле 2025 года сократился на 19% сегодня в 7:56

Российский авторынок без Японии: фантастика превращается в реальность

Экспорт японских автомобилей и запчастей в Россию стремительно сокращается: поставки падают двузначными темпами, а рынок б/у машин теряет привычный баланс.

Читать полностью » Электрофургон Ford SuperVan 4.2 проехал Нюрбургринг быстрее Porsche 911 GT3 RS и Corvette ZR1X сегодня в 7:25

Электрический Ford SuperVan 4.2 сделал то, чего ждали десятилетиями

На Нюрбургринге электрический фургон Ford переписал историю, установив рекорд, о котором раньше можно было только мечтать.

Читать полностью » Юрист Травин: штраф за езду пьяным на велосипеде доходит до 1500 рублей, но прав не лишают сегодня в 6:50

Езда "навеселе" на велосипеде: правда ли, что можно остаться без водительских прав

Может ли пьяная поездка на велосипеде обернуться лишением водительских прав? История из Сочи раскрывает неожиданные детали наказания.

Читать полностью » Geely представила в Китае электрокар Livan Smurf длиной 3,1 метра сегодня в 6:12

Мини-электрокар Geely вызвал ажиотаж в Китае: таким его ещё не видели

Китайский автогигант представил Livan Smurf — миниатюрный электромобиль с мультяшным дизайном, запасом хода до 200 км и доступной ценой.

Читать полностью »

