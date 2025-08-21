Lexus, который выглядит быстрее слухов: Sport Concept разогнал разговоры о LFR
Любите спортивные купе Lexus? Тогда этот концепт стоит вашего внимания. Представленный как Lexus Sport Concept, он выглядит настолько цельно и дерзко, что фанаты уже сравнивают его с предполагаемым наследником легендарной LFA.
Дизайн с намёком на легенду
Уже спереди угадываются черты LFA — агрессивные линии, низкий силуэт, акцент на аэродинамике. Боковины и корма тоже выдают ориентацию на скорость, а не на комфортные туры.
Интересная деталь: под задним стеклом заметен силуэт, похожий на крышку моторного отсека. Официальных слухов о среднемоторном Lexus не было, но фанаты уже строят догадки.
Вдохновение и загадки
Некоторые элементы выглядят как чистая концептуальная смелость:
- выхлопные трубы спрятаны под спойлером,
- необычная "вставка" между крышей и стеклом — то ли дрон, то ли система отвода тепла.
Последний вариант наводит на мысль о силовой установке сзади, но Lexus пока молчит.
Что сказал Lexus
Компания ограничилась лаконичным заявлением:
"Сегодня Lexus представил Sport Concept на The Quail, A Motorsport Gathering в Кармеле, Калифорния. Этот прогрессивный и аутентичный спорткар демонстрирует будущее направление дизайна Lexus. Концепт с низким широким кузовом сочетает динамику и эмоции, предлагая видение спорткара нового поколения".
LFR или просто фантазия?
В 2022 году Lexus зарегистрировал торговую марку LFR, по аналогии с уже ушедшей LFA. Совпадение? Возможно, нет. Тем более что уход RC и сворачивание LC оставляют место для нового яркого купе в линейке марки.
Пока это только шоу-кар, но надежды фанатов на "настоящего наследника LFA" выглядят более чем оправданными.
Подписывайтесь на NewsInfo.Ru