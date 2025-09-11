Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
© commons.wikimedia.org by Dinkun Chen is licensed under CC BY-SA 4.0
Алексей Ларин Опубликована сегодня в 16:44

Роскошь с подвохом: как Lexus RX превращается из мечты в источник расходов

Lexus RX второго поколения за 1,5 млн рублей: плюсы и минусы по данным специалистов

Lexus RX второго поколения до сих пор остается желанной покупкой на вторичном рынке. Однако при бюджете около 1,5 млн рублей выбор ограничивается экземплярами 2007-2008 годов, и здесь важно понимать, с какими особенностями можно столкнуться.

Двигатель и эксплуатационные расходы

Большинство машин тех лет оборудованы бензиновым V6 3.5 серии 2GR-FE мощностью 276 л. с. Такой мотор обеспечивает неплохую динамику, но "ест" много топлива и обязывает владельца платить высокий транспортный налог. При этом характерный стук при запуске двигателя — нормальное явление для системы VVT-i и на ресурс мотора не влияет. В целом, силовой агрегат считается выносливым и способен без проблем пройти более 300 тысяч километров при регулярном обслуживании.

Коробка передач и полный привод

Классическая автоматическая коробка и система полного привода у этих кроссоверов заслужили репутацию надежных. Но стоит учитывать нюанс: иногда при переключении со второй на третью передачу появляются ощутимые рывки. По словам экспертов, это не всегда говорит о поломке, а чаще связано с особенностями настроек трансмиссии. При этом ремонт АКПП обходится недешево, поэтому при покупке стоит уделить внимание диагностике.

Салон и комфорт

По отделке салон Lexus RX второго поколения близок к моделям Toyota тех лет. Интерьер выглядит солидно, но уже после 100 тысяч километров пробега могут появиться скрипы, а кожа на сиденьях довольно быстро теряет вид. Еще одна типичная проблема — попадание влаги через рейлинги. Вода способна испортить потолочную обивку, поэтому перед покупкой важно проверить состояние этой детали. В остальном эргономика салона удобна, шумоизоляция достойная, а подвеска мягко справляется с большинством дорожных неровностей.

Проблемные места

Эксперты рекомендуют обратить особое внимание на радиатор системы охлаждения. В российских условиях он часто теряет герметичность уже на пробеге около 100-150 тысяч километров. Также стоит проверить состояние подвески: хотя она довольно крепкая, втулки стабилизатора и стойки могут потребовать замены раньше, чем хотелось бы. Электрика в целом надежна, но встречаются сбои в работе парктроников и климатической установки.

