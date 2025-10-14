Тихое прощание легенды: одна из моделей Lexus пропадает с рынка, оставляя вызов Mercedes и BMW

Когда в 1989 году на автосалоне в Детройте впервые показали Lexus LS 400, публика не сразу осознала, что стала свидетелем рождения новой эпохи. Этот седан был не просто автомобилем — он стал символом решимости японской компании бросить вызов немецким гигантам Mercedes-Benz и BMW. Сегодня, спустя более трёх десятилетий, LS готовится покинуть сцену. В 2026 году выпуск модели прекратится, и это будет тихое, но символичное прощание.

Начало великой истории

Всё началось в 1983 году в одной из лабораторий Toyota, где был запущен секретный проект под кодовым названием F1 (Flagship One). Руководство компании поставило задачу: создать автомобиль, который объединит комфорт, технологии и надёжность на уровне лучших представителей люксового класса. На тот момент у Toyota уже были модели Crown и Century, но их популярность ограничивалась японским рынком.

LS стал тем, что вывело марку на глобальный уровень. Разработка заняла шесть лет, потребовала сотни инженеров и миллионы долларов инвестиций. Когда Lexus LS 400 дебютировал, он сразу поразил журналистов уровнем тишины, плавностью хода и качеством сборки. Многие эксперты сравнивали его с Mercedes-Benz S-Class и BMW 7 Series — и часто в пользу японца.

Эволюция флагмана

За тридцать шесть лет модель LS прошла пять поколений. Каждое из них отражало дух своего времени, предлагая всё новые инженерные решения.

Поколение Годы выпуска Ключевые особенности I (LS 400) 1989-1994 Двигатель V8, рекордная шумоизоляция II (LS 400/430) 1994-2000 Улучшенная аэродинамика, электронная подвеска III (LS 430) 2000-2006 Первые системы активной безопасности IV (LS 460/600h) 2006-2017 Появление гибридной версии и полного привода V (LS 500) 2017-2025 Турбированный V6, ориентация на комфорт и дизайн

Четвёртое поколение LS стало первым, где появилась гибридная установка и интеллектуальный полный привод, а пятое — отошло от классического V8 в пользу экономичного и лёгкого турбомотора V6.

Финальный аккорд — LS 500 AWD Heritage Edition

Последние экземпляры модели выйдут под названием Heritage Edition. Это лимитированная серия в 250 автомобилей, создающая атмосферу тихого аристократизма. Кузов окрашен в глубокий чёрный цвет, дополненный серыми дисками, а салон выполнен в насыщенном красном оттенке.

Версия оснащена 3,4-литровым турбированным двигателем V6 мощностью 422 л. с. и классическим гидромеханическим автоматом. Привод — только полный, гибридных модификаций уже не будет. Для японской марки это знаковое решение: LS уходит без компромиссов, сохранив свой характер.

Советы шаг за шагом: как сохранить люкс в эпоху перемен

При выборе флагманского седана обращайте внимание не только на мощность, но и на шумоизоляцию — Lexus LS был эталоном тишины. Проверяйте качество кожи и подгонку панелей: именно ручная сборка делала LS особенным. Не гонитесь за модными гаджетами — важнее, чтобы интерьер вызывал ощущение покоя. При покупке подержанных версий следите за состоянием пневмоподвески и электроники.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

• Ошибка: выбирают старые LS, не обращая внимания на оригинальное обслуживание.

• Последствие: дорогостоящие поломки, особенно в трансмиссии и пневмоподвеске.

• Альтернатива: поиск автомобилей с подтверждённой историей обслуживания у официальных дилеров Lexus или сертифицированных сервисов Toyota.

• Ошибка: установка неоригинальных деталей подвески.

• Последствие: потеря комфорта и управляемости.

• Альтернатива: использование оригинальных амортизаторов KYB и компонентов Aisin.

А что если Lexus LS возродится?

Некоторые аналитики предполагают, что уход LS не навсегда. Век электромобилей открывает возможности для новой главы. Если Toyota решит вернуть легенду, то это будет уже электрический флагман, способный конкурировать с Mercedes EQS и BMW i7. Концепты на базе LS уже демонстрировались в Японии, и они показывают, что наследие модели не забыто.

Плюсы и минусы последнего поколения

Плюсы Минусы Плавность хода, бесшумность Высокая цена обслуживания Надёжный турбомотор Нет гибридной версии Роскошный интерьер Ограниченная серия Престиж и история Последний год производства

Исторический контекст: как LS изменил рынок

Когда Lexus вышел на рынок США, немецкие производители не восприняли его всерьёз. Однако спустя несколько лет LS 400 заставил конкурентов снизить цены и улучшить сервис. Американские владельцы ценили автомобиль за беспрецедентное сочетание качества и комфорта. Именно LS стал примером того, что люкс может быть не только статусным, но и рациональным.

В Европе модель долго оставалась нишевой, но её влияние ощущалось и там — именно Lexus LS стал вдохновением для развития гибридных технологий в премиум-сегменте.

Мифы и правда

Миф 1: Lexus LS — это "копия" Mercedes-Benz S-Class.

Правда: разработка LS началась с нуля, инженеры Toyota не использовали чужие чертежи, а строили всё с чистого листа.

Миф 2: У LS слабая динамика.

Правда: даже базовый LS 500 разгоняется до 100 км/ч менее чем за 5 секунд.

Миф 3: Японские люксовые автомобили быстро теряют ценность.

Правда: LS сохраняет высокий остаточный спрос благодаря надёжности и ограниченному предложению.

Интересные факты

При тестах первого поколения LS инженеры проехали более 2,5 миллионов километров по дорогам США и Европы, чтобы адаптировать подвеску. На презентации LS 400 двигатель работал на стенде, установленном на боксе — настолько тихо, что зрители не сразу поняли, что мотор запущен. В интерьере LS впервые применили технологию "Takumi" — элементы, изготовленные вручную мастерами, обучавшимися годами.

FAQ

Как выбрать подержанный Lexus LS?

Проверяйте историю обслуживания, уделяя внимание коробке передач и пневмоподвеске. Лучше выбирать автомобили с официальной гарантией "Lexus Select".

Сколько стоит новый LS в России?

На вторичном рынке цены начинаются от 7 миллионов рублей за модели 2018-2019 годов, лимитированная серия Heritage Edition может стоить свыше 12 миллионов.

Что лучше — LS или BMW 7 Series?

LS выигрывает в плавности и тишине, а BMW — в управляемости. Всё зависит от предпочтений: комфорт или драйв.

Есть ли будущее у Lexus LS?

Вероятно, да, но уже в виде электрического флагмана. Toyota активно разрабатывает платформу для премиум-электромобилей, и LS может вернуться в новом обличье.