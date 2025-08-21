Toyota и Lexus создали платформу для Supra и LFR — автолюбители ждут сенсацию

Официально он известен как Lexus Sport Concept, однако в автомобильной индустрии уверены: серийную версию назовут Lexus LFR. Для бренда это не просто новая модель — это долгожданный спорткар, который может стать преемником легендарного LFA.

Наследие и будущее

Концепт Lexus стал ответвлением от Toyota GR GT3, представленного ещё в начале 2022 года. По слухам, обе компании используют единую заднеприводную платформу. Toyota работает над новой Supra, а Lexus создаёт автомобиль, способный заменить сразу два купе — RC и LC, и при этом максимально приблизиться к культовому LFA.

Ставка на двигатель

Пока остаётся загадкой, какой мотор получит серийный спорткар.

Гоночная версия GT3, которую уже заметили на тестах, оснащается V8.

В 2019 году Lexus официально сообщил о разработке двухтурбинного V8, но до сих пор не применял его на серийных моделях.

Если учесть амбиции бренда, именно новый спорткар кажется идеальной платформой для этого двигателя.

Дизайн и аэродинамика

Sport Concept, представленный Lexus, во многом перекликается с шпионскими снимками замаскированного прототипа, замеченного летом в Лос-Анджелесе. Его ключевые особенности:

массивный воздухозаборник спереди, указывающий на двигатель внутреннего сгорания;

дополнительные воздухозаборники на крыльях и корме, подчёркивающие внимание к

охлаждению и аэродинамике;

большое антикрыло, встроенное в крышку багажника;

низкий силуэт с широкой посадкой.

"Этот прогрессивный, ориентированный на будущее, но при этом по-настоящему аутентичный спортивный автомобиль задаёт направление развития дизайна Lexus. Этот вдохновляющий концепт-кар отличается широким, низкопрофильным двухдверным кузовом, сочетающим в себе динамичность и эмоциональность, воплощая концепцию спорткара следующего поколения", — говорится в заявлении Lexus.

Когда ждать премьеру

Хотя точная дата дебюта остаётся тайной, всё указывает на то, что премьера состоится в ближайшее время. Для выхода на трассу в сезоне 2026 года гоночная версия должна быть представлена уже скоро. Наиболее вероятные площадки для дебюта — Токийский автосалон (октябрь) или Лос-Анджелесский (ноябрь).

Часть большой стратегии Toyota

Выход Lexus LFR, новая Supra и слухи о возвращении MR2 и Celica — это не просто параллельные проекты. Это звенья одной стратегии: расширение суббренда GR Performance и запуск новой волны культовых спорткаров, которые должны вернуть японским маркам лидирующие позиции в сегменте.