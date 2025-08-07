Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Алексей Ларин Опубликована сегодня в 7:33

Lexus выпустил монстра размером с сумку: за рулём LBX Morizo RR дрожат даже GR-гонщики

Lexus представил LBX Morizo RR Original Edition с мотором от GR Corolla

Что общего у компактного кроссовера и легендарных трековых машин? В случае с Lexus LBX Morizo RR — гораздо больше, чем кажется на первый взгляд. Этот автомобиль объединяет дерзкий характер, инженерное дерзновение и глубокую философию бренда, олицетворяемую самим Акио Тойодой. И теперь японский рынок получил особую версию этого уникального автомобиля — LBX Morizo RR Original Edition.

"Мал, да удал": трёхцилиндровый Lexus с харизмой GR

Lexus LBX изначально создавался как компактный премиальный кроссовер для Европы и Японии. Он даже меньше UX, который и так считается довольно скромным по американским меркам. Но именно в этом небольшом кузове скрыт огромный потенциал: под капотом Morizo RR — 1.6-литровый турбодвигатель мощностью 300 л. с., позаимствованный у GR Corolla. Да-да, это именно тот самый агрегат, что делает хэтчбек GR настоящим монстром для автоспорта.

Добавим к этому механическую коробку передач и получим не просто экзотический Lexus, а нечто уникальное: компактный, мощный, с "ручкой" и явным уклоном в сторону удовольствия от вождения. И всё это — в премиальной обёртке, с фирменной эстетикой Lexus.

От концепта к реальности: лимитированная серия Original Edition

Версия LBX Morizo RR уже сама по себе была ярким заявлением бренда. Но в 2025 году Lexus решил пойти ещё дальше, представив лимитированное исполнение Original Edition, вдохновлённое одноимённым концептом начала 2024 года. Отличительные черты этой серии несложно заметить:

  • жёлтые тормозные суппорты, ремни безопасности и акценты на переднем бампере — фирменный штрих концепта;

  • интерьер в насыщенном оттенке охры, перекликающийся с палитрой флагманского Lexus LC 500;

  • общее стилистическое направление — спортивный минимализм с вниманием к деталям.

Будет выпущено всего 100 экземпляров. При этом 70 автомобилей разыграют через закрытую лотерею, а оставшиеся 30 предложат на открытом рынке. Такой подход подчёркивает эксклюзивность модели и делает её объектом охоты для японских коллекционеров и поклонников бренда.

Претендент на международную арену?

Пока LBX официально не представлен в США, и шансов на скорый дебют немного. Всё же размеры модели скромнее даже UX, а последний уже считается узким для американского потребителя. Однако у Lexus есть повод задуматься: продажи UX в 2024 году оказались ниже 10 тысяч единиц, а ниша доступных спортивных моделей в линейке бренда почти пуста после ухода купе RC.

