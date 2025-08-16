Джефф Безос лишился того, кто вдохновлял его с первого дня

Утро 14 августа стало для семьи Безос особенным и горьким — в возрасте 78 лет в своём доме в Майами ушла из жизни Жаклин "Джеки" Безос, мать основателя Amazon Джеффа Безоса. О её смерти сообщили в некрологе на сайте программы Bezos Scholar, которую она сама активно поддерживала.

Последние годы и борьба с болезнью

В официальном сообщении уточняется, что в 2020 году у Джеки диагностировали деменцию с тельцами Леви (ДТЛ) — тяжёлое прогрессирующее неврологическое заболевание.

"Она боролась с ним с тем же достоинством и мужеством, которые определяли каждый аспект её жизни", — говорится в некрологе.

Всё это время рядом с ней был супруг Майк, с которым она прожила более 50 лет.

Их история началась после рождения Джеффа. Познакомившись с будущим мужем, Жаклин уже была матерью маленького сына, а в браке с Майком на свет появились ещё двое детей. Джеки полностью посвятила себя семье, став надёжной опорой и для мужа, и для детей.

Человек, который вдохновлял

Жаклин Безос не ограничивалась ролью матери и жены. Она активно участвовала в благотворительных инициативах, помогала образовательным проектам и всегда находила время для общения с молодыми людьми, которых считала способными изменить мир. Её имя стало символом доброты, поддержки и веры в потенциал каждого.

Личное совпадение дат

Её уход произошёл всего через несколько месяцев после торжества сына — свадьбы Джеффа Безоса с Лорен Санчес в Италии.