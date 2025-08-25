Загадочный слой Земли на высоте 80 км стал ближе: гениальное изобретение, о котором молчали десятилетиями

Мезосфера Земли — загадочный слой атмосферы на высоте от 50 до 80 км, который до сих пор остается практически недоступным для исследований. Ни самолеты, ни воздушные шары не могут подниматься так высоко, а спутники пролетают гораздо выше. Поэтому ученые из США и Бразилии предложили решение: крошечные левитирующие платформы, которые могут удерживаться в воздухе благодаря явлению фотофореза. Их работа, опубликованная в журнале Nature, открывает новые перспективы для изучения этого малоизученного слоя атмосферы.

Фотофорез: использование явления для создания новых летательных аппаратов

Поэтому ученые из США и Бразилии предложили решение: крошечные левитирующие платформы, которые могут удерживаться в воздухе благодаря явлению фотофореза. Фотофорез — это физический эффект, возникающий, когда одна сторона объекта нагревается светом сильнее другой.

Молекулы газа у нагретой стороны получают больше энергии и отталкивают частицу или устройство, создавая крошечный толчок. Обычно это явление рассматривали лишь как курьез, открытый еще в XIX веке, но современные нанотехнологии позволяют использовать его для создания новых типов летательных аппаратов.

"В 2010 году мой научный руководитель Дэвид Кит описал фотофорез как способ удерживать микроскопические устройства в атмосфере, и мы хотели проверить, смогут ли более крупные конструкции нести полезные нагрузки", — рассказал автор работы Бен Шафер из Гарвардского университета.

Конструкция платформы: мембраны из оксида алюминия, наноразмерные отверстия и хромированное покрытие

Команда создала миниатюрные платформы, состоящие из двух тончайших мембран из оксида алюминия толщиной всего 100 нанометров. В них сделаны наноразмерные отверстия, а нижняя мембрана покрыта хромированным слоем, который сильнее нагревается от солнечного света.

Воздух проходит через отверстия от более холодной верхней стороны к нагретой нижней, и этот поток создает разницу давления, поднимая устройство вверх. Такой процесс называют термической транспирацией — разновидностью фотофореза.

Моделирование и эксперименты показали, что платформы радиусом около 10 см могут удерживаться в воздухе на всей высоте мезосферы, даже при сравнительно слабом солнечном свете. Команда сконструировала рабочий прототип с радиусом 3 см, способный поднимать до 10 миллиграммов полезной нагрузки на высоту около 75 км. По расчетам, оптимизированные конструкции смогут поднимать до 100 мг.

Аппаратура связи: передача данных с высоты мезосферы на Землю

"Такие устройства могут поддерживать небольшую аппаратуру связи, которая будет передавать данные напрямую с высоты мезосферы на Землю. А крошечные конструкции без нагрузки смогут парить неделями и даже месяцами, не покидая этого слоя атмосферы", — отмечает Шафер.

Левитирующие платформы могут использоваться для создания сети связи в мезосфере и передачи данных на Землю.

Преимущество нового подхода в том, что платформы не нуждаются в батареях, топливе или солнечных панелях — они питаются только светом. Более того, ночью они могут использовать слабое инфракрасное излучение, которое Земля постоянно испускает в космос.

Ученые подчеркивают, что это не просто технологическая новинка. До сих пор мезосфера была "пустой зоной" для исследований: слишком высоко для авиации и слишком низко для орбитальных аппаратов. Новые платформы способны заполнить этот пробел и обеспечить уникальные данные для метеорологии, прогнозирования космической погоды и климатических исследований.

"Фотофоретический полет можно использовать в любой атмосфере с низким давлением и достаточным количеством света. Например, это может стать новым способом изучения атмосферы Марса", — заключает Шафер.

Левитирующие платформы могут использоваться для исследования атмосферы других планет, таких как Марс.

Интересные факты о мезосфере

Мезосфера является самым холодным слоем атмосферы Земли, где температура может опускаться до -90°C.

В мезосфере сгорают большинство метеоров, падающих на Землю.

В мезосфере образуются серебристые облака, которые видны в сумерках.

В заключение, разработка левитирующих платформ для исследования мезосферы представляет собой прорыв в технологиях и открывает новые перспективы для изучения этого малоизученного слоя атмосферы Земли. Эти устройства могут предоставить уникальные данные для различных областей науки и техники и способствовать расширению наших знаний о планете.