Атмосфера Земли с высоты стратосферы
Атмосфера Земли с высоты стратосферы
Татьяна Пономарева Опубликована сегодня в 15:39

Загадочный слой Земли на высоте 80 км стал ближе: гениальное изобретение, о котором молчали десятилетиями

Ученые создали левитирующие платформы для исследования мезосферы

Мезосфера Земли — загадочный слой атмосферы на высоте от 50 до 80 км, который до сих пор остается практически недоступным для исследований. Ни самолеты, ни воздушные шары не могут подниматься так высоко, а спутники пролетают гораздо выше. Поэтому ученые из США и Бразилии предложили решение: крошечные левитирующие платформы, которые могут удерживаться в воздухе благодаря явлению фотофореза. Их работа, опубликованная в журнале Nature, открывает новые перспективы для изучения этого малоизученного слоя атмосферы.

Мезосфера Земли — загадочный слой атмосферы на высоте от 50 до 80 км, который до сих пор остается практически недоступным для исследований. Ни самолеты, ни воздушные шары не могут подниматься так высоко, а спутники пролетают гораздо выше. Мезосфера является одним из самых труднодоступных слоев атмосферы Земли.

Фотофорез: использование явления для создания новых летательных аппаратов

Поэтому ученые из США и Бразилии предложили решение: крошечные левитирующие платформы, которые могут удерживаться в воздухе благодаря явлению фотофореза. Фотофорез — это физический эффект, возникающий, когда одна сторона объекта нагревается светом сильнее другой.

Молекулы газа у нагретой стороны получают больше энергии и отталкивают частицу или устройство, создавая крошечный толчок. Обычно это явление рассматривали лишь как курьез, открытый еще в XIX веке, но современные нанотехнологии позволяют использовать его для создания новых типов летательных аппаратов. Фотофорез может быть использован для создания новых типов летательных аппаратов, работающих без топлива и батарей.

"В 2010 году мой научный руководитель Дэвид Кит описал фотофорез как способ удерживать микроскопические устройства в атмосфере, и мы хотели проверить, смогут ли более крупные конструкции нести полезные нагрузки", — рассказал автор работы Бен Шафер из Гарвардского университета.

Конструкция платформы: мембраны из оксида алюминия, наноразмерные отверстия и хромированное покрытие

Команда создала миниатюрные платформы, состоящие из двух тончайших мембран из оксида алюминия толщиной всего 100 нанометров. В них сделаны наноразмерные отверстия, а нижняя мембрана покрыта хромированным слоем, который сильнее нагревается от солнечного света. Конструкция платформы позволяет эффективно использовать фотофорез для создания подъемной силы.

Воздух проходит через отверстия от более холодной верхней стороны к нагретой нижней, и этот поток создает разницу давления, поднимая устройство вверх. Такой процесс называют термической транспирацией — разновидностью фотофореза. Термическая транспирация является ключевым механизмом, обеспечивающим подъемную силу для левитирующих платформ.

Моделирование и эксперименты показали, что платформы радиусом около 10 см могут удерживаться в воздухе на всей высоте мезосферы, даже при сравнительно слабом солнечном свете. Команда сконструировала рабочий прототип с радиусом 3 см, способный поднимать до 10 миллиграммов полезной нагрузки на высоту около 75 км. По расчетам, оптимизированные конструкции смогут поднимать до 100 мг. Левитирующие платформы способны поднимать небольшую полезную нагрузку для проведения научных исследований в мезосфере.

Аппаратура связи: передача данных с высоты мезосферы на Землю

"Такие устройства могут поддерживать небольшую аппаратуру связи, которая будет передавать данные напрямую с высоты мезосферы на Землю. А крошечные конструкции без нагрузки смогут парить неделями и даже месяцами, не покидая этого слоя атмосферы", — отмечает Шафер.

Левитирующие платформы могут использоваться для создания сети связи в мезосфере и передачи данных на Землю.

Преимущество нового подхода в том, что платформы не нуждаются в батареях, топливе или солнечных панелях — они питаются только светом. Более того, ночью они могут использовать слабое инфракрасное излучение, которое Земля постоянно испускает в космос. Левитирующие платформы являются экологически чистым и устойчивым способом исследования мезосферы.

Ученые подчеркивают, что это не просто технологическая новинка. До сих пор мезосфера была "пустой зоной" для исследований: слишком высоко для авиации и слишком низко для орбитальных аппаратов. Новые платформы способны заполнить этот пробел и обеспечить уникальные данные для метеорологии, прогнозирования космической погоды и климатических исследований. Левитирующие платформы могут предоставить уникальные данные для различных областей науки и техники.

"Фотофоретический полет можно использовать в любой атмосфере с низким давлением и достаточным количеством света. Например, это может стать новым способом изучения атмосферы Марса", — заключает Шафер.

Левитирующие платформы могут использоваться для исследования атмосферы других планет, таких как Марс.

Интересные факты о мезосфере

Мезосфера является самым холодным слоем атмосферы Земли, где температура может опускаться до -90°C.
В мезосфере сгорают большинство метеоров, падающих на Землю.
В мезосфере образуются серебристые облака, которые видны в сумерках.

В заключение, разработка левитирующих платформ для исследования мезосферы представляет собой прорыв в технологиях и открывает новые перспективы для изучения этого малоизученного слоя атмосферы Земли. Эти устройства могут предоставить уникальные данные для различных областей науки и техники и способствовать расширению наших знаний о планете.

