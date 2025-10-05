Когда визы закрываются — открываются новые страны: как Leverage спасает мечты студентов
Пока студенты в разных странах сталкиваются с визовыми ограничениями и дипломатической напряжённостью, разрушающей привычные маршруты для обучения за рубежом, индийский стартап Leverage Edu предлагает альтернативы. Компания научилась быстро перенаправлять потоки студентов, помогая сохранить их планы и мечты даже в условиях глобальной неопределённости.
Гибкость как стратегия выживания
Leverage Edu сумела воспользоваться ситуацией: когда тысячи студентов не могли уехать в Канаду, компания предложила Германию; когда возникли сложности с Индией и США — открыла двери для студентов из Бразилии и Вьетнама. Благодаря такой адаптивности стартап удвоил выручку, впервые стал прибыльным и активно расширяет присутствие на глобальных рынках.
"Наша способность быстро переключаться между географическими регионами стала ключевой в стратегии роста", — отметил основатель и генеральный директор Leverage Акшай Чатурведи.
Как работает модель Leverage
Компания управляет платформой Leverage Edu, которая объединяет приложения и сервисы для студентов, университетов и смежных категорий. Среди решений:
-
мобильное приложение для планирования поступления,
-
поисковая система курсов на базе ИИ,
-
UniConnect — инструмент подбора студентов в университетах,
-
SaaS-платформа для международных вузов Univalley. ai.
Помимо основной деятельности, стартап развивает дополнительные направления: Leverage MBBS (для медицинских студентов), Fly Finance (образовательные кредиты), Fly Homes (студенческое жильё) и карьерные сервисы под брендом Leverage Careers и Compass.
Сравнение: классические консультанты и Leverage
|Параметр
|Консультанты "старой школы"
|Leverage Edu
|География
|Локальная, ограниченная
|27 стран, 50 офисов
|Основной сервис
|Консультации по поступлению
|Полнофункциональная платформа (поступление, кредиты, жильё, карьера)
|Технологическая база
|Минимальная
|ИИ, SaaS, цифровые продукты
|Масштаб студентов
|До нескольких тысяч
|>10 000 ежегодно
|Источник дохода
|Оплата студентами
|Студенты + комиссионные от университетов
Ошибка → Последствие → Альтернатива
-
Ошибка: зависимость от одного направления (например, Канада).
Последствие: блокировка потока студентов из-за визовых ограничений.
Альтернатива: расширение географии, включая Европу, Ближний Восток и Африку.
-
Ошибка: ставка только на услуги консультирования.
Последствие: ограниченные источники дохода.
Альтернатива: развитие экосистемы (жильё, кредиты, карьера).
-
Ошибка: слабая цифровизация процессов.
Последствие: низкая масштабируемость.
Альтернатива: автоматизация на базе ИИ и SaaS-платформ.
Финансовые результаты
В 2025 финансовом году Leverage удвоила выручку до 1,8 млрд рупий ($20 млн), а в первой половине 2026 года заработала уже 2 млрд рупий ($23 млн). По итогам года компания ожидает до 3,8 млрд рупий ($45 млн).
Прибыльность стала ключевым достижением: после убытка в 800 млн рупий в 2025 году стартап вышел на прибыль 120-130 млн рупий ($1,4-1,5 млн). К концу 2026 года Leverage прогнозирует рост прибыли до 250 млн рупий ($2,8 млн).
География и направления
-
Индия остаётся крупнейшим рынком (58% студентов), особенно штаты Андхра-Прадеш, Керала и Пенджаб.
-
Великобритания привлекает 52% студентов Leverage, Германия — 22%.
-
Италия — самый быстрорастущий рынок 2025 года.
-
Северная Америка пока занимает менее 5% из-за визовых ограничений, но рост ожидается за счёт Латинской Америки, ЮВА и Ближнего Востока.
Советы шаг за шагом для студентов
-
Следите за изменениями визовой политики стран назначения.
-
Используйте платформы, предлагающие несколько направлений обучения.
-
Рассматривайте альтернативные рынки (Германия, Италия, Саудовская Аравия).
-
Планируйте бюджет заранее с учётом кредитов и жилья.
-
Выбирайте платформы с поддержкой на всех этапах — от поступления до трудоустройства.
А что если IPO?
Leverage уже готовится к возможному IPO в Индии в 2026 году. Решение о публичном размещении или привлечении нового капитала будет принято после достижения $100 млн выручки. На данный момент компания привлекла менее $50 млн инвестиций, что выглядит скромно на фоне конкурентов, но демонстрирует устойчивую бизнес-модель.
Плюсы и минусы стратегии Leverage
|Плюсы
|Минусы
|Быстрая адаптация к визовым ограничениям
|Сильная зависимость от политической конъюнктуры
|Рост доходов и прибыльность
|Конкуренция с крупными глобальными игроками
|Экосистема дополнительных сервисов
|Высокая нагрузка на операционную модель
|Географическая диверсификация
|Неравномерное распределение студентов (фокус на UK)
FAQ
Как Leverage помогает студентам в условиях кризиса?
Перенаправляет потоки студентов в другие страны и открывает новые рынки для университетов.
Сколько студентов ежегодно привлекает стартап?
Более 10 000, тогда как несколько лет назад их было около 1500.
Когда планируется IPO?
Вероятнее всего в 2026 году, если компания достигнет выручки $100 млн.
Мифы и правда
-
Миф: обучение за рубежом для индийских студентов становится невозможным.
Правда: Leverage показывает, что всегда есть альтернативные направления.
-
Миф: стартапы EdTech в Индии убыточны.
Правда: Leverage вышла на прибыль и наращивает темпы роста.
-
Миф: международное образование — это только США и Канада.
Правда: всё больше студентов выбирают Европу, Ближний Восток и Азию.
3 интересных факта
• Leverage работает уже в 27 странах через 50 офисов.
• Более 60% студентов приходят органически, без затрат на маркетинг.
• Стартап вырос с 1500 студентов несколько лет назад до 10 000 в 2025 году.
Исторический контекст
-
2017 год — основание Leverage Edu.
-
2020-2022 годы — рост интереса к международному образованию.
-
2023-2024 годы — кризис с Канадой и США, переориентация на Германию и Ближний Восток.
-
2025 год — удвоение выручки и выход на прибыль.
-
2026 год — подготовка к IPO в Индии.
