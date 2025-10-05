Когда визы закрываются — открываются новые страны: как Leverage спасает мечты студентов

Пока студенты в разных странах сталкиваются с визовыми ограничениями и дипломатической напряжённостью, разрушающей привычные маршруты для обучения за рубежом, индийский стартап Leverage Edu предлагает альтернативы. Компания научилась быстро перенаправлять потоки студентов, помогая сохранить их планы и мечты даже в условиях глобальной неопределённости.

Гибкость как стратегия выживания

Leverage Edu сумела воспользоваться ситуацией: когда тысячи студентов не могли уехать в Канаду, компания предложила Германию; когда возникли сложности с Индией и США — открыла двери для студентов из Бразилии и Вьетнама. Благодаря такой адаптивности стартап удвоил выручку, впервые стал прибыльным и активно расширяет присутствие на глобальных рынках.

"Наша способность быстро переключаться между географическими регионами стала ключевой в стратегии роста", — отметил основатель и генеральный директор Leverage Акшай Чатурведи.

Как работает модель Leverage

Компания управляет платформой Leverage Edu, которая объединяет приложения и сервисы для студентов, университетов и смежных категорий. Среди решений:

мобильное приложение для планирования поступления,

поисковая система курсов на базе ИИ,

UniConnect — инструмент подбора студентов в университетах,

SaaS-платформа для международных вузов Univalley. ai.

Помимо основной деятельности, стартап развивает дополнительные направления: Leverage MBBS (для медицинских студентов), Fly Finance (образовательные кредиты), Fly Homes (студенческое жильё) и карьерные сервисы под брендом Leverage Careers и Compass.

Сравнение: классические консультанты и Leverage

Параметр Консультанты "старой школы" Leverage Edu География Локальная, ограниченная 27 стран, 50 офисов Основной сервис Консультации по поступлению Полнофункциональная платформа (поступление, кредиты, жильё, карьера) Технологическая база Минимальная ИИ, SaaS, цифровые продукты Масштаб студентов До нескольких тысяч >10 000 ежегодно Источник дохода Оплата студентами Студенты + комиссионные от университетов

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка: зависимость от одного направления (например, Канада).

Последствие: блокировка потока студентов из-за визовых ограничений.

Альтернатива: расширение географии, включая Европу, Ближний Восток и Африку.

Ошибка: ставка только на услуги консультирования.

Последствие: ограниченные источники дохода.

Альтернатива: развитие экосистемы (жильё, кредиты, карьера).

Ошибка: слабая цифровизация процессов.

Последствие: низкая масштабируемость.

Альтернатива: автоматизация на базе ИИ и SaaS-платформ.

Финансовые результаты

В 2025 финансовом году Leverage удвоила выручку до 1,8 млрд рупий ($20 млн), а в первой половине 2026 года заработала уже 2 млрд рупий ($23 млн). По итогам года компания ожидает до 3,8 млрд рупий ($45 млн).

Прибыльность стала ключевым достижением: после убытка в 800 млн рупий в 2025 году стартап вышел на прибыль 120-130 млн рупий ($1,4-1,5 млн). К концу 2026 года Leverage прогнозирует рост прибыли до 250 млн рупий ($2,8 млн).

География и направления

Индия остаётся крупнейшим рынком (58% студентов), особенно штаты Андхра-Прадеш, Керала и Пенджаб.

Великобритания привлекает 52% студентов Leverage, Германия — 22%.

Италия — самый быстрорастущий рынок 2025 года.

Северная Америка пока занимает менее 5% из-за визовых ограничений, но рост ожидается за счёт Латинской Америки, ЮВА и Ближнего Востока.

Советы шаг за шагом для студентов

Следите за изменениями визовой политики стран назначения. Используйте платформы, предлагающие несколько направлений обучения. Рассматривайте альтернативные рынки (Германия, Италия, Саудовская Аравия). Планируйте бюджет заранее с учётом кредитов и жилья. Выбирайте платформы с поддержкой на всех этапах — от поступления до трудоустройства.

А что если IPO?

Leverage уже готовится к возможному IPO в Индии в 2026 году. Решение о публичном размещении или привлечении нового капитала будет принято после достижения $100 млн выручки. На данный момент компания привлекла менее $50 млн инвестиций, что выглядит скромно на фоне конкурентов, но демонстрирует устойчивую бизнес-модель.

Плюсы и минусы стратегии Leverage

Плюсы Минусы Быстрая адаптация к визовым ограничениям Сильная зависимость от политической конъюнктуры Рост доходов и прибыльность Конкуренция с крупными глобальными игроками Экосистема дополнительных сервисов Высокая нагрузка на операционную модель Географическая диверсификация Неравномерное распределение студентов (фокус на UK)

FAQ

Как Leverage помогает студентам в условиях кризиса?

Перенаправляет потоки студентов в другие страны и открывает новые рынки для университетов.

Сколько студентов ежегодно привлекает стартап?

Более 10 000, тогда как несколько лет назад их было около 1500.

Когда планируется IPO?

Вероятнее всего в 2026 году, если компания достигнет выручки $100 млн.

Мифы и правда

Миф: обучение за рубежом для индийских студентов становится невозможным.

Правда: Leverage показывает, что всегда есть альтернативные направления.

Миф: стартапы EdTech в Индии убыточны.

Правда: Leverage вышла на прибыль и наращивает темпы роста.

Миф: международное образование — это только США и Канада.

Правда: всё больше студентов выбирают Европу, Ближний Восток и Азию.

3 интересных факта

• Leverage работает уже в 27 странах через 50 офисов.

• Более 60% студентов приходят органически, без затрат на маркетинг.

• Стартап вырос с 1500 студентов несколько лет назад до 10 000 в 2025 году.

Исторический контекст