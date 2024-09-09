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Россельхозбанк вынужденно приостановил выдачу сельских ипотек под 3%
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Из-за исчерпания лимита, Россельхозбанк приостановил выдачу сельской ипотеки под 3%

Россельхозбанк вынужденно приостановил выдачу сельских ипотек под 3%

Россельхозбанк (РСХБ) временно остановил приём заявок на льготную сельскую ипотеку под 3% годовых и потребительские кредиты на благоустройство домов в сельской местности по льготной ставке.

Причиной такого решения стало то, что лимит субсидий на 2024 год был исчерпан. Как сообщили в пресс-службе банка, спрос на сельскую ипотеку в июле и августе был очень высоким, и это привело к тому, что все доступные средства были распределены. В то же время, из-за высокой ключевой ставки и отмены некоторых государственных программ, доступность других ипотечных продуктов снизилась.

В банке отметили, что приём заявок может быть возобновлён, если будет увеличено финансирование на 2024 год или если станет доступен лимит на 2025 год.

С момента запуска программы сельской ипотеки Россельхозбанк выдал более 111 тысяч кредитов на сумму более 297,6 миллиардов рублей. А с начала действия программы льготного потребительского кредитования для жителей села было выдано более 16 тысяч кредитов на сумму более 7 миллиардов рублей.

Фото: Wikimedia Commons/ Левченко Кирилл Васильевич (Creative Commons 4.0)

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