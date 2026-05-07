Солнцезащитный крем
Ирина Малова Опубликована сегодня в 17:53

Городское солнце оказалось коварнее пляжного: простая формула покажет, когда пора обновить крем

Солнцезащитный крем нужен даже в городе и при облачной погоде, поскольку солнечные лучи все равно воздействуют на кожу, отметила косметолог-дерматовенеролог Татьяна Аюпова. Как подобрать средство с учетом городских условий, эксперт рассказала в комментарии NewsInfo.

Аюпова пояснила, что солнцезащитный крем нужен горожанам не только в жаркую и ясную погоду.

"Конечно, нужно наносить в городе. Сквозь тучи пробиваются солнечные лучи. Можно загореть, даже когда солнца визуально не видно", — сказала Аюпова.

Специалист отметила, что при выборе защиты важно учитывать длительность прогулки, наличие пигментации и регион. Она привела расчет, по которому можно понять, насколько хватит действия нанесенного солнцезащитного крема: коэффициент SPF умножается на четыре. SPF 50, по ее словам, может быть ориентиром для прогулки примерно на двести минут.

Аюпова также обратила внимание на разницу между регионами. Чем южнее местность и чем больше солнечных дней, тем выше, по ее мнению, должна быть защита.

"Все зависит от того, на какой широте находитесь. В Москве в году бывает только шестьдесят восемь солнечных дней. Риск получить пигментацию гораздо меньше, чем, например, в чистом поле в сельской местности", — пояснила она.

Отдельно специалист рекомендовала наносить защиту не только на лицо, но и на шею и руки. По ее словам, именно руки часто выдают возраст из-за появления коричневых пигментных пятен.

Ирина Малова — корреспондент НьюсИнфо

