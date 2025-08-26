Бобовые и соки под запретом: что врачи советуют убрать из летнего рациона
Жара и тяжелая пища — плохие союзники. Многие из нас продолжают есть по привычке, не учитывая, как высокие температуры влияют на пищеварение. А между тем, неправильный рацион может вызывать дискомфорт, вздутие живота и вялость. Гастроэнтеролог и гепатолог Сергей Вялов рассказал, каким должно быть идеальное летнее меню и чего стоит избегать в жару, чтобы сохранить здоровье и хорошее самочувствие.
Летняя еда должна работать на вас, а не против
Доктор Вялов в своём Telegram-канале подчеркнул: летом организм нуждается в лёгкой и освежающей пище. Поэтому особенно важно отказаться от тяжёлых и жирных блюд, которые только перегружают пищеварительную систему.
Что стоит включить в летнее меню:
- Овощные салаты — лёгкие, освежающие и богатые клетчаткой.
- Свежие ягоды и фрукты — не только вкусные, но и насыщают организм витаминами.
- Бананы — вопреки мифам, они не вызывают вздутия, а наоборот, способствуют уменьшению метеоризма.
- Кефир и смузи — поддерживают микрофлору кишечника.
- Чай с имбирем, мятой или мелиссой — улучшают моторику ЖКТ и помогают избежать тяжести в животе.
Какие продукты лучше временно исключить
Чтобы избежать газообразования и неприятных ощущений в животе, врач рекомендует отказаться от:
- Фасоли и гороха — бобовые в жару перевариваются тяжело;
- Фруктовых соков — особенно пакетированных, так как они часто содержат сахар и усиливают брожение;
- Подсластителей — искусственные заменители сахара могут провоцировать дискомфорт в кишечнике.
Мягкий подход к питанию — ключ к хорошему самочувствию
Летом пищеварительная система становится особенно чувствительной. Именно поэтому важно слушать тело и выбирать продукты, которые приносят облегчение, а не перегружают.
"Летнее питание должно помогать организму восстанавливаться, а не вызывать лишнюю нагрузку", — подчеркивает Сергей Вялов.
