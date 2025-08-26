Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Олег Белов Опубликована сегодня в 21:16

Бобовые и соки под запретом: что врачи советуют убрать из летнего рациона

Гепатолог назвал продукты, облегчающие пищеварение в условиях жары

Жара и тяжелая пища — плохие союзники. Многие из нас продолжают есть по привычке, не учитывая, как высокие температуры влияют на пищеварение. А между тем, неправильный рацион может вызывать дискомфорт, вздутие живота и вялость. Гастроэнтеролог и гепатолог Сергей Вялов рассказал, каким должно быть идеальное летнее меню и чего стоит избегать в жару, чтобы сохранить здоровье и хорошее самочувствие.

Летняя еда должна работать на вас, а не против
Доктор Вялов в своём Telegram-канале подчеркнул: летом организм нуждается в лёгкой и освежающей пище. Поэтому особенно важно отказаться от тяжёлых и жирных блюд, которые только перегружают пищеварительную систему.

Что стоит включить в летнее меню:

  • Овощные салаты — лёгкие, освежающие и богатые клетчаткой.
  • Свежие ягоды и фрукты — не только вкусные, но и насыщают организм витаминами.
  • Бананы — вопреки мифам, они не вызывают вздутия, а наоборот, способствуют уменьшению метеоризма.
  • Кефир и смузи — поддерживают микрофлору кишечника.
  • Чай с имбирем, мятой или мелиссой — улучшают моторику ЖКТ и помогают избежать тяжести в животе.

Какие продукты лучше временно исключить
Чтобы избежать газообразования и неприятных ощущений в животе, врач рекомендует отказаться от:

  • Фасоли и гороха — бобовые в жару перевариваются тяжело;
  • Фруктовых соков — особенно пакетированных, так как они часто содержат сахар и усиливают брожение;
  • Подсластителей — искусственные заменители сахара могут провоцировать дискомфорт в кишечнике.

Мягкий подход к питанию — ключ к хорошему самочувствию
Летом пищеварительная система становится особенно чувствительной. Именно поэтому важно слушать тело и выбирать продукты, которые приносят облегчение, а не перегружают.

"Летнее питание должно помогать организму восстанавливаться, а не вызывать лишнюю нагрузку", — подчеркивает Сергей Вялов.

