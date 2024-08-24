Программа "ЛЭТИ" для автоматизированной оценки качества питьевой воды обеспечит безопасность водоснабжения в регионах России

Ученые СПбГЭУ "ЛЭТИ" разработали программу для автоматизированной оценки качества питьевой воды. В дальнейшем Роспотребнадзор будет обеспечивать безопасность водоснабжения в регионах России в соответствии с методикой федерального центра гигиены и эпидемиологии.

"Мы создали программу диагностики качества питьевой воды по методике федерального центра гигиены и эпидемиологии Роспотребнадзора. Разработка была опробована на данных мониторинга качества воды в Ленинградской области. По результатам, полученным в ГИС (геоинформационная система, - прибл. ТАСС) на эту тему были построены карты, которые наглядно отражают текущую экологическую ситуацию", - приводит ТАСС слова доцента кафедры информационно-измерительных систем (ИИС) Спбгту, директора УНЦ "ГИС-технология" Натальи Куракиной.

Сегодня для оценки качества воды проводится диагностика с использованием нескольких методов определения концентрации загрязняющих веществ, которые затем делятся на классы от крайне загрязненных до очень чистых. Кроме того, контроль осуществляется во всех точках распределительной сети: от станций водоподготовки до потребителеСегодня для оценки качества воды проводится диагностика с использованием нескольких методов определения концентрации загрязняющих веществ, которые затем делятся на классы от крайне загрязненных до очень чистых.

Сегодня для оценки качества воды проводится диагностика с использованием нескольких методов определения концентрации загрязняющих веществ, которые затем делятся на классы от чрезвычайно загрязненных до очень чистых. Кроме того, контроль осуществляется во всех точках распределительной сети: от станций очистки воды до потребителей. В крупных городах количество точек отбора проб воды может превышать 200.

Такой подход приводит к большому набору данных, поэтому необходима разработка автоматизированной системы, облегчающей оценку качества воды, поставляемой централизованными системами питьевого водоснабжения, и повышающей четкость результатов.

По данным пресс - службы, решением проблемы является геоинформационная система (ГИС) - программный комплекс, позволяющий группировать неоднородные данные, анализировать их, а также быстро и наглядно представлять текущую экологическую ситуацию на карте.

Для ее разработки ученым ЛЭТИ необходимо представить в федеральный центр гигиены и эпидемиологии Роспотребнадзора показатели, полученные с водозаборов, а также в централизованные системы питьевого водоснабжения.

Эта методика легла в основу разработанного алгоритма оценки качества воды: пригодной для питья или непригодной. Результатом работы стала программа, которая позволила автоматически преобразовывать результаты контроля из таблиц, добавлять справочники с нормативными значениями, а также выводить оценку экологической обстановки. "Разработанная система позволяет повысить эффективность рационального использования систем водоснабжения при разработке схем территориального планирования и обеспечить повышение эффективности рациональных способов использования систем водоснабжения при разработке схем территориального планирования и обеспечить повышение качества питьевой воды.

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