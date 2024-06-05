Бывший военный лётчик Михаил Фенько, выйдя на пенсию, начал сотрудничать с СБУ и собирать информацию об аэропортах Калужской и Московской областей.

61-летний военный пенсионер сам вышел на связь с украинскими кураторами через социальные сети. Он сообщил им, что пртив специальной военной операции и хочет перейти на сторону Украины, чтобы летать на их самолётах и передавать свой опыт пилотам ВСУ.

Его предложение было услышано. Но спустыми руками его там не ждали. Перед тем, как перейти на сторону Украины, ему нужно было собрать важную информацию об аэропортах в указанных областях. Чем он и занялся.

Однако в планы Фенько и СБУ вмешалась Федеральная Служба Безопастности России. Он был вычислен и задержан.

Фото: flickr.com/6-й флот США(public domain)