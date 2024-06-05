Бывший военный лётчик Михаил Фенько, выйдя на пенсию, начал сотрудничать с СБУ и собирать информацию об аэропортах Калужской и Московской областей.
61-летний военный пенсионер сам вышел на связь с украинскими кураторами через социальные сети. Он сообщил им, что пртив специальной военной операции и хочет перейти на сторону Украины, чтобы летать на их самолётах и передавать свой опыт пилотам ВСУ.
Его предложение было услышано. Но спустыми руками его там не ждали. Перед тем, как перейти на сторону Украины, ему нужно было собрать важную информацию об аэропортах в указанных областях. Чем он и занялся.
Однако в планы Фенько и СБУ вмешалась Федеральная Служба Безопастности России. Он был вычислен и задержан.
Фото: flickr.com/6-й флот США(public domain)
ВСУ признали, что поставки Запада не помогут
Украинские военные утверждают, что свежие поставки боеприпасов не решат проблемы Вооруженных Сил Украины из-за износа артиллерийских орудий, сообщает газета Telegraph, которая беседовала с несколькими военнослужащими.
ФРГ закупит 20 истребителей Eurofighter
Канцлер ФРГ Олаф Шольц объявил в эфире телеканала Phoenix о дополнительной покупке 20 истребителей Eurofighter.
Школьницу удалили с экзамена из-за забытого в джинсах телефона
В одной из столиц России одиннадцатиклассница была удалена с экзамена по обществознанию за забытый мобильный телефон в кармане джинс. Уполномоченный по правам ребёнка в Москве Ольга Ярославская сообщила, что права участницы ЕГЭ не были соблюдены, ведь девушка сообщила об обнаруженном гаджете, как только вспомнила о нём.
Ольга Бузова подняла свой гонорар на один миллион рублей
Теперь выступление Ольги Бузовой обойдётся заказчикам на один миллион рублей дороже, чем раньше.