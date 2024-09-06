За фейки о ВС РФ автора комикса Mr Freeman. - Павла Мунтяна, - могут посадить на 8,5 лет

В суде состоялись слушания по делу Павла Мунтяна — автора мультфильма Mr. Freeman, который был признан иностранным агентом в России. Его обвиняют в распространении фейков о Вооружённых силах Российской Федерации.
Представитель государственного обвинения потребовал признать Мунтяна виновным в публичном распространении ложной информации об использовании Вооружённых сил РФ. Это обвинение было выдвинуто на основании части 2 статьи 207.3 Уголовного кодекса Российской Федерации.
Ранее Московский городской суд оставил в силе решение Хорошевского районного суда о заключении Мунтяна под стражу. В феврале того же года Хорошевский суд Москвы заочно арестовал автора веб-сериала на два месяца с момента задержания или экстрадиции в Россию.
Дело против Мунтяна было возбуждено после того, как он опубликовал пост в своих социальных сетях, содержащий ложную информацию об использовании Вооружённых сил РФ. Ранее Хорошевский суд Москвы уже оштрафовал Мунтяна на 40 тысяч рублей за аналогичное правонарушение.
В декабре 2023 года Мунтян был объявлен в розыск. Теперь ему грозит длительный срок лишения свободы за его действия. Судебный процесс продолжается, и исход дела пока остаётся неизвестным.
Фото: From Wikimedia Commons/ Quince Media (Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license)
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