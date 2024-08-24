Врач-диетолог обсудила альтернативы традиционным картофельным чипсам

Врач-диетолог Елена Соломатина обсудила различные альтернативы традиционным картофельным чипсам, которые позиционируются как более полезные. Она отметила, что чипсы из батата и нута менее вредны для здоровья, а также популярны фруктовые закуски, такие как кокосовые чипсы и сублимированные ягоды. Эти продукты подходят тем, кто хочет ограничить потребление сахара, сообщает Вечерняя Москва.

Тяга к соленым и сладким закускам объясняется наличием быстрых углеводов, которые способствуют выработке эндорфинов и создают ощущение удовольствия, что приводит к привыканию.

Среди альтернативных вариантов специалист упомянула чипсы из нута, свеклы, ламинарии, батата и яблок, которые можно найти в магазинах или приготовить дома. Однако терапевт Ирина Никитина предупредила, что злоупотребление даже полезными закусками может быть вредным, так как при отвлечении во время их употребления легко переесть.

Фото: commons.wikimedia.org/Larry D. Moore (Creative Commons Attribution 4.0 International license)