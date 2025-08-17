Крупнейший в Европе: почему завод по производству LVL-бруса продают

Петербургская компания "Современные технологии обработки древесины" (СТОД), признанная банкротом в феврале 2025 года, выставила на торги свой ключевой актив — Новоторжский лесоперерабатывающий комбинат в Тверской области. Стартовая цена лота составляет 41,92 млрд рублей, что значительно превышает рыночную оценку независимого оценщика (3,545 млрд рублей).

Аукцион пройдет 26 сентября на площадке Российского аукционного дома. Несмотря на то, что 69,98% акций заложены у ВЭБ. РФ, предприятие продается единым пакетом. В случае отсутствия покупателей цена на повторных торгах снизится до 37,73 млрд рублей.

Новоторжский ЛПК, созданный в 2024 году в рамках процедуры банкротства СТОД, объединяет два завода — "Терра" и "Арбор". Они специализируются на производстве LVL-бруса (140 тыс. кубометров в год) и ориентированно-стружечных плит (500 тыс. кубометров). По данным отраслевых экспертов, это крупнейшее в Европе предприятие такого профиля.

Финансовые проблемы компании связаны с непогашенными кредитами ВЭБ. РФ на сумму 41,9 млрд рублей, выданными еще в 2013 году на расширение производства. В ходе банкротной процедуры удалось сохранить 1300 рабочих мест и обеспечить непрерывность производственного процесса.

Интересно, что в 2024 году СТОД показала прибыль в 1,5 млрд рублей при выручке 8,95 млрд, тогда как новое АО за последний квартал того же года зафиксировало убыток в 63 млн рублей при выручке 1,1 млрд. Такой разрыв в оценках и финансовых показателях делает предстоящие торги одним из самых неоднозначных сделок года в лесопромышленном секторе, отмечают эксперты.