Лесные пожары ведут Грецию к опустыниванию, заявляет эксперт Александрос Димитракопулос

Масштабный природный пожар, начавшийся 11 августа в районе Варнава и охвативший за три дня северо-восточную часть столичной области Аттика, уничтожил значительную часть лесов, на восстановление которых потребуются десятилетия.

Эти пожары ведут Грецию к опустыниванию, а погода в стране может стать похожей на египетскую. Об этом предупредил профессор экологии и лесных пожаров Салоникского университета имени Аристотеля Александрос Димитракопулос в программе телеканала ERT.

По словам Димитракопулоса, "пожар в Аттике уничтожил еще одно "зеленое легкое" столичного региона, и на его восстановление потребуются десятилетия. Повторяющиеся пожары в Аттике ведут регион к опустыниванию".

"Как огонь смог добраться из Варнавы до афинского района Врилиссия, остается вопросом, мы не можем винить во всем лишь природные явления", - отметил профессор. Он также опроверг теорию, что огонь распространялся как через трубу дымохода.

"Пожар начался в воскресенье утром, а первые серьезные усилия по его тушению были предприняты только утром в понедельник. Пожар спокойно распространялся 10-12 часов, и в понедельник утром возник огненный фронт в 40 км, который не мог образоваться мгновенно", - пояснил ученый.

По мнению профессора, воздействие пожаров на природную среду в Афинах и столичной области Аттика приведет к повышению средней температуры в городах на 1-1,5 градуса.

"Атмосфера станет суше из-за уничтожения лесов, что приведет к сокращению фотосинтеза, уменьшению поглощения углекислого газа и усилению парникового эффекта. В результате погода станет похожей на ту, что наблюдается в Каире".

Однако Димитракопулос считает, что если власти смогут эффективно защищать леса от постоянных пожаров, экосистема может естественным образом восстановиться. В тушении сильного лесного пожара на северо-востоке Аттики участвовали более 700 пожарных на 183 транспортных средствах, а также 32 самолета и вертолета, сбрасывавшие воду на очаги огня.

Несмотря на это, фронт пламени, поднимавшийся на 25 метров в высоту, распространился на многие километры. Огонь уничтожил около 10 тыс. га леса, в результате чего были эвакуированы десятки населенных пунктов, детская больница и военный госпиталь.

Пожар также привел к гибели женщины, работавшей на одном из местных предприятий, которая не успела спастись. В пострадавших районах были признаны непригодными для жилья 78 домов, из которых 33 сгорели полностью и подлежат сносу.

Фото: Wikimedia Commons/Own work, Taxiarchos228