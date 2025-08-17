Огненное кольцо: почему в Якутии не могут остановить распространение лесных пожаров

В Якутии продолжают бороться с четырьмя лесными пожарами, охватившими более 700 гектаров в четырёх районах республики. По данным Министерства экологии, природопользования и лесного хозяйства РС(Я), возгорания зафиксированы в Вилюйском, Кобяйском, Ленском и Олекминском районах.

Особую сложность представляет то, что все пожары находятся в авиационной зоне, где невозможно применение наземной техники. На тушение мобилизованы 203 человека, включая сотрудников лесной охраны и добровольцев.

За последние сутки пожарным удалось ликвидировать одно возгорание на площади 17 гектаров в Вилюйском районе. Однако в ходе авиационного мониторинга было обнаружено новое возгорание в Олекминском районе.

С начала пожароопасного сезона в Якутии уже потушено 313 лесных пожаров, которые повредили около 160 тысяч гектаров тайги. Местные власти отмечают, что текущая ситуация остается напряжённой из-за сухой погоды и труднодоступности большинства очагов возгорания.

Экологи выражают обеспокоенность масштабами пожаров в регионе, подчеркивая их негативное влияние на экосистему и климат. В министерстве заявили, что продолжают мониторить ситуацию и готовы увеличить группировку сил при ухудшении обстановки.

Напомним, что Якутия традиционно относится к регионам России, наиболее подверженным лесным пожарам из-за обширных лесных массивов и специфических климатических условий. В прошлом году площадь пожаров в республике превысила 3 млн гектаров.