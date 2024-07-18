Разработчики холдинга "Росэлектроника" (входит в "Ростех") представили новый антидроновый комплекс "Леший", предназначенный для защиты военной техники от бесплотников противника.

В резиле госкорпорации сообщается, что подавитель мобильного комплекса "Леший" размещается на крыше транспортного средства и, образуя помехи, создаёт защитный купол для техники. Это позволяет подавлять каналы управления БПЛА, включая FPV-дроны. Радиус действия "Лешего" составляет минимум 250 м, он эффективно работает как в движении, так и стационарно.

Разработкой антидрона занималсь ВЦКБ "Полюс" (входит в "Росэлектронику"). В холдинге сообщают, что система успешно завершила испытания и проверку в НИИ РЭБ при Военно-воздушной академии им. Жуковского и Гагарина. Комплекс уже поставляют заказчикам, говорится в релизе.

"Леший" может применяться не только для защиты транспорта, но и для обеспечения безопасности промышленных объектов. От существующих аналогов наша аппаратура отличается высокой надежностью и низкой стоимостью. От наших заказчиков поступают положительные отзывы о работе комплекса", — рассказал гендиректор "Полюса" Анатолий Кузнецов.

Он добавил, что сейчас разработчики ведут работу по расширению диапазона частот "Лешего".

Ещё одна разработка ВЦКБ "Полюс" — антидроновый комплекс "Гроза" с дальностью действия до 300 м. Он применяется для защиты военнослужащих, объектов военной и гражданской инфраструктуры от атак БПЛА.

Фото: Официальный сайт холдинга "Росэлектроника".