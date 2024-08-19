Лев Лещенко бесплатно получил редкий препарат "Виндамэкс": одна упаковка стоит 1,8 млн рублей

Государство закупило для Льва Лещенко дорогостоящий препарат "Виндамэкс" за 1,8 миллиона рублей. 82-летний артист борется с редким заболеванием, которое возникает из-за нарушения обмена веществ — транстиретиновым амилоидозом.

Эта болезнь смертельно опасна и появляется из-за мутаций гена белка транстиретина в организме человека. При этом больной страдает различными расстройствами, в том числе сердечно-сосудистыми заболеваниями.

Несмотря на проблемы со здоровьем, Лев Лещенко продолжает выступать на концертах, гонорары за которые составляют от 2,5 до 3 миллионов рублей, и по-прежнему ведёт свой бизнес.

Сообщается, что пенсия у артиста небольшая — всего 30 тысяч рублей. Но неизвестно, как звёздному пенсионеру удалось получить дорогостоящий препарат за счёт бюджетных средств. Сейчас Лещенко проходит повторный курс терапии.

Фото: kremlin.ru/Управление по печати и информации Президента(Creative Commons Attribution 3.0)