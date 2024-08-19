Logo
Курсы валют:
  • Обменный курс USD по ЦБ РФ на 17.08.2024 : 88,9062
  • Обменный курс EUR по ЦБ РФ на 17.08.2024 : 97,839
Государство купило Льву Лещенко лекарства на 1,8 млн рублей
  1. Главная
  2. Общество
  3. Культура

Лев Лещенко бесплатно получил редкий препарат "Виндамэкс": одна упаковка стоит 1,8 млн рублей

Государство купило Льву Лещенко лекарства на 1,8 млн рублей

Государство закупило для Льва Лещенко дорогостоящий препарат "Виндамэкс" за 1,8 миллиона рублей. 82-летний артист борется с редким заболеванием, которое возникает из-за нарушения обмена веществ — транстиретиновым амилоидозом.

Эта болезнь смертельно опасна и появляется из-за мутаций гена белка транстиретина в организме человека. При этом больной страдает различными расстройствами, в том числе сердечно-сосудистыми заболеваниями.

Несмотря на проблемы со здоровьем, Лев Лещенко продолжает выступать на концертах, гонорары за которые составляют от 2,5 до 3 миллионов рублей, и по-прежнему ведёт свой бизнес.

Сообщается, что пенсия у артиста небольшая — всего 30 тысяч рублей. Но неизвестно, как звёздному пенсионеру удалось получить дорогостоящий препарат за счёт бюджетных средств. Сейчас Лещенко проходит повторный курс терапии.

Фото: kremlin.ru/Управление по печати и информации Президента(Creative Commons Attribution 3.0)

Мир

Россия и Китай продолжают сотрудничество в строительстве газопровода через Дальний Восток

Россия и Китай продолжают сотрудничество в строительстве газопровода через Дальний Восток

Россия и Китай воплощают в жизнь амбициозный проект - строительство газопровода, который будет пролегать сквозь просторы Дальнего Востока. В данный момент ведутся активные переговоры о путях организации экспорта газа через Монголию, сообщает пресс-служба российского правительства.

Читать полностью
Три года тюрьмы грозят украинцу, нацарапавшему своё имя на стенах Колизея

Три года тюрьмы грозят украинцу, нацарапавшему своё имя на стенах Колизея

Турист из Украины нацарапал на стенах римского Колизея своё имя — "Дима". За это ему грозит до трёх лет тюрьмы и штраф в размере 10 тысяч евро. Мэр Рима Роберто Гуалтьери заявил, что в историческом центре города нет места для вандализма.

Читать полностью

Общество

Личная жизнь Волочковой: новый этап и загадочный незнакомец

Личная жизнь Волочковой: новый этап и загадочный незнакомец

Анастасия Волочкова продолжает поиски своего идеального спутника жизни, не теряя надежды на личное счастье.

Читать полностью
Адвокат Михаила Ефремова опроверг слухи о его возможном УДО в декабре

Адвокат Михаила Ефремова опроверг слухи о его возможном УДО в декабре

Адвокат Михаила Ефремова, Юрий Падалко, в интервью газете "Известия" от 19 августа опроверг слухи о возможном условно-досрочном освобождении актера в декабре, которые недавно появились в прессе.

Читать полностью

Новости